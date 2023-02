Vinieron a hacer turismo en Tucumán y denuncian pedido de coima de la policía

Una pesadilla vivió una pareja oriunda de Córdoba que vino a la provincia el pasado fin de semana a descansar. Denuncian un supuesto pedido de coima durante un control en la ruta 157.

Natalia Martínez y Cristian Cervantes iban en su auto cuando los paró un control. Una vez que los agentes verificaron que los papeles estaban en orden procedieron a inspeccionar el vehículo y fue ahí cuando comenzaron los problemas. “Detectaron una rotura en el paragolpe y nos dijeron que no podíamos circular así porque era muy peligroso. Uno de ellos se acercó a mi marido y le dijo 'tenés dos opciones: te retengo el vehículo o pagas una multa de $96.000'”, contó Martínez, en diálogo con La Gaceta.

La mujer relató, además, que luego le pidieron que transfiera $42.000. “Cuando fui a buscar mi teléfono del auto para hacer el depósito, porque desde el de mi pareja no podía, aproveché y les saqué una foto a los oficiales. Uno de ellos se dio cuenta y la situación se tornó muy violenta. Me quiso agarrar el celular y yo me opuse. Finalmente, nos dejaron ir, pero uno de ellos nos amenazó diciéndonos ‘tengan en cuenta que tenemos contactos en otros controles’”, sostuvo. “Nosotros somos conscientes de que no deberíamos haberle entregado el dinero, pero fueron muy intimidantes y agresivos”, reconoció.

El incidente provocó que la pareja tenga que cambiar sus planes y decidiera volver a su provincia ese mismo sábado. “Imagínate lo que fue el regreso, teníamos miedo de lo que nos podía pasar en los otros puestos”.

“Ya realizamos la denuncia y lo único que esperamos es que estas personas sean desplazadas porque no cumplen su rol. La tarea de un policía es cuidarnos y no estafarnos. Ellos eran conscientes que lo que pedían no entraba en el marco legal. Nosotros tuvimos suerte, pero qué hubiera pasado si no teníamos el dinero. Vivimos una situación horrible”, finalizó Natalia.