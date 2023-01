Historia de verano argento: Ayudó a un extraño y su historia se volvió viral

En un mes marcado para la población argentina por el caso del asesinato de Fernando Baez Sosa, las buenas acciones son un bálsamo de esperanza en una sociedad que siempre puso el ojo en el comportamiento adolescente. Pero ellos, miles en diferentes partes del país actúan en función de sus convicciones, de ser buena onda, de cuidarse y de ayudar.

El usuario "Fabru" reveló en su cuenta de Twitter lo que le pasó a la salida del boliche éste fin de semana en Mar del Plata. "Encontramos un pibe en p€d©" arranca en posteo.

El chico se hizo cargo de "Ema", lo llevó con sus amigos a su casa, e intentó localizar a los amigos del joven para avisarles que estaba a salvo. Para ello usó el celular del joven embriagado y hasta envió fotos como prueba de que el chico, a pensar del estado, se encontraba bien.

Las felicitaciones por el accionar no tardaron en llegar, pero además y propio del ingenio popular, los diálogos que se dieron con los amigos del chicos a través del celular y luego por la red del pajarito, no tiene desperdicio, aquí te lo dejamos para que no solo te rías un rato, sino también que el caso de "Fabri" y su nuevo amigo "Ema" sea un ejemplo a seguir, siempre.