A los tiros se enfrentaron dos familias en Lules: Hay 4 detenidos

La madrugada de este sábado alteró la tranquilidad de un barrio de Lules, cuando el custodio de una vivienda con consigna policial fue emboscado por varios hombres, quienes atacaron al efectivo policial, balearon a un vecino e incendiaron una motocicleta que estaba estacionada en la vereda de una casa, ubicada en calle Avellaneda y pasaje Storni del Barrio 25 de Mayo.

Los disturbios tuvieron lugar en las primeras horas de este sábado, según informó el comisario inspector Juan Carrizo, jefe de Zona II de la Unidad Regional Oeste, todo comenzó mientras el personal de esta comisaría se encontraba dando cumplimiento a una consigna policial por orden de la Unidad Fiscal de Graves Atentados Contra las Personas, en el domicilio de la familia “A” muy conocida de esta jurisdicción y que lleva un conflicto de larga data con la familia “B”, también muy conocida también en esta zona.

Al ser consultado sobre los pormenores, el comisario Carrizo detalló “Mientras la medida era llevada a cabo se produjo un hecho sangre. El personal que se encontraba en la consigan fue agredido y superado en número por un grupo de personas integrantes de la familia “B”, quienes generaron daños en el móvil policial con el afán de ingresar a la vivienda de la familia “A”. Tal fue la agresividad de estas personas que, aprovechándose del número, ya que encontraron sólo un efectivo, incendiaron una moto que se encontraba en la vereda con intenciones claras de hacer lo propio con la vivienda”, señaló. Y agregó, “inmediatamente el personal a cargo del jefe de Comisaría en coordinación con el jefe de la Unidad Regional Oeste y el jefe de zona, agruparon personal y se dirigieron al domicilio a fin de reestablecer el orden y de esta manera se logró la aprehensión de cuatro personas integrantes de la familia agresora”.

Al consultarle detalles de la enemistad entre ambas familias Carrizo explicó “semanas atrás ya se había suscitado un hecho similar, pero no había llegado a esta magnitud, de tener un herido de arma de fuego”, dijo, y agregó que este conflicto tuvo un herido cuando al parecer la familia bajo consigna también hirió a un miembro del otro clan familiar con anterioridad.

Sin embargo, en esta ocasión la persona que resultó baleada no pertenecería a la familia “A”, según relata Carrizo, “los primeros indicios indican que no tiene nada que ver con el conflicto y afortunadamente y según el parte médico esa persona no reviste gravedad, y fue dada de alta solamente registrando una herida de arma de fuego en el glúteo derecho ”, detalló.

Por su parte, el comisario principal Fernando Toledo, jefe de la Comisaría de Lules, describió como fue el procedimiento que culminó con la detención de cuatro personas. “Dada la magnitud del desorden que se estaba produciendo se convoca la colaboración de todas las comisarías vecinas como: Reducción, San Pablo y Manantial todas perteneciente a la jefatura de la Zona II, además de personal de Bomberos de esta ciudad y efectivos de la Patrulla Motorizada 911, y se llevó a cabo la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, sospechados de ser los autores materiales de estos hechos, también se secuestraron vainas servidas recogidas tanto en la calle como en el domicilio del damnificado, y se secuestró el proyectil que fue extraído del muchacho que resultó víctima también del disparo”, dijo y agregó que a partir de ahora la investigación continúa y se están reuniendo los elementos que permitan esclarecer lo sucedido al tiempo que confirmó que el motovehículo calcinado pertenecería a una de las moradoras de la vivienda atacada.