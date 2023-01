🐑 "La oveja del Mundial" celebró Año Nuevo con su familia monteriza

Apenas Argentina se consagró campeón de la Copa del Mundo, miles de monterizos salieron a las calles a celebrar el título tras 36 años de sequía mundial. Pero la mayor sorpresa la dio un hombre que con su oveja, fue la sensación de los festejos, y la imagen se viralizaron por todo el país.

En los últimos días la oveja volvió a ser noticia y otra vez festejando, cuando no, esta vez el Año Nuevo. Su propietario, José Miguel Campsisi, habló con MONTERIZOS y contó la tierna historia de un animal que ya es conocido en el barrio Villa Nueva.

"Soy mecánico de vehículos de gran porte, camiones, colectivos y otras maquinarias", comienza contando Campissi. Fue en esas tareas diarias que conoció a un hombre de la localidad sureña de Lamadrid, que le arregló el colectivo y producto de ese trabajo fue que llegó a sus manos la oveja, que responde ahora al nombre de "Me". "El hombre quedó muy contento por el arreglo que le hice al colectivo, y me dijo que me iba a regalar algo, pero que lo espere al otro día en la zona del Monumento a la Bandera"."Así fue como un día muy helado de junio me acerqué al lugar, y el hombre bajo con una maleta de limones y yo veía una cabecita muy pequeña, y cuando me entregó me dijo para usted y su familia para que luego la coman". Campissi agregó que quedó sorprendido y que agradeció el gesto del hombre.

"La lleve a casa la comenzamos a criar y hasta le damos leche en mamadera, bien chiquita la traje, ahora tiene 7 meses. Yo siempre le di la leche, después comenzó a ayudarme mi papá, porque yo tenía que trabajar y el suplía mis tareas con el animal", manifiesta. "De esa manera nos fuimos encariñando, comenzó a crecer, y acá anda junto con los perros, se hizo amigo y anda por el fondo jugando con todos", relata entre risas.

Fue tal el asombro y la sorpresa del animal en la zona de la Villa Nueva, que el hermano de Campissi comenzó a tener contacto y también se encariñó, al igual que el hijo y los vecinos pequeños de la zona.

"Para Año Nuevo pasamos la noche en la casa de mi hermano y él fue quien me dice trae la oveja para que pase entre nosotros si ella es una más de la familia, y la llevé", declara. Pero lo que nadie sabía era que lo mejor estaba por venir. "Terminó el brindis y todos posamos para la foto, pero mi papá gritó: acá falta alguien y automáticamente dijo, anda a traer a la oveja". "La levante, posamos y salió contenta".

La vida familiar de la oveja

"Me" ya tiene siete meses, y hoy en día consume dos litros de leche diaria. "Toma la mamadera, pero también verdura y otras cosas que hacemos en casa, lo que si no come es carne", comenta Miguel. Al mismo tiempo explica que los niños, vecinos del lugar le llevan verdura y juega con ellos. "Es muy amable, no molesta para nada y ella parece estar contenta con nosotros, porque se acerca, nos acaricia y hasta se duerme en nuestras piernas al igual que un perrito".

La oveja también sale de paseo y la llevan a ver partidos de fútbol infantil. "En una piolita la transporto por las dudas se nos escape, pero ella contenta con ver a las personas". "Si está sola comienza a gritar porque necesita estar con alguien que la mime".

La oveja y las redes sociales

El caso de los festejos del mundial, además de haberse viralizado, también hubo otro costado triste, ya que muchos criticaron la acción de sacar al animal a la calle. "Ella está mejor cuidada que cualquiera, no es una pobre ovejita". "Tiene una casita en el fondo, los días de lluvia se resguarda ahí yella con nosotros comparte con todo. "Me es una más de la familia y nosotros la vamos a cuidar tal cual, a casa trajó muchas alegrías y un campeonato del mundo", cerró.