Insólito: denunció por robo de su moto a una guardia completa de la Comisaría de Monteros

Un accidente de tránsito que ocurrió el 26 de octubre, causó preocupación entre los involucrados y familiares, pero luego se generalizó la indignación y bronca por un hecho sorpresivo y que involucra a toda una guardia de la Comisaría de Monteros.

Sucede que el siniestro vial, en la zona del Pacará, en Ernesto Padilla y Colón, fue entre dos motocicletas. Como solo hubo daños materiales, los rodados fueron trasladados a la Comisaría de Monteros. En ese momento, los efectivos policiales explicaron a las partes involucradas que era por protocolo, pero que con los papeles al día de las motocicletas, podrían pasar a retirarlas al siguiente día.

Lo que no imaginó jamás la propietarias de una de las motos (su nombre se mantiene en reserva), es que a partir de ese momento comenzaría un largo peregrinar por la entidad de seguridad.

“Al otro día me presenté con todos los papeles en regla, pero en el lugar me dijeron que no había quien haga las pericias, que pasara al día siguiente” explicó la muchacha a MONTERIZOS, y agregó: “Llegué el viernes y se encontraba el perito, pero la moto ya no estaba en la comisaría, es más, no la encontraban para hacer las pericias” cuenta indignada.

En la institución, los efectivos le dicen que posiblemente la motocicleta esté en el corralón en la zona del Parque 28 de Agosto, pero que en esos momentos no tenían llave para abrir y por lo tanto no podían constatar que estuviera y menos avanzar con el protocolo. “El accidente fue un miércoles. Pasé jueves, viernes y sábado nadie tenía una respuesta, el lunes me acerqué y lo encontré al jefe de la Comisaría, quien recién se estaba enterando de los hechos” detalló la joven.

Lo insólito de lo insólito

Hace ya casi dos meses que la monteriza peregrina para tratar de recuperar la motocicleta. Sin embargo, y viendo que en la institución policial no le daban una respuesta, resolvió presentar ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia penal contra toda la guardia del día del accidente por el delito de Robo o Hurto.

Cuando ella indicó al personal de la comisaría local que ante lo insólito de la situación ella avanzaría con una denuncia en el MPF, desde la misma policía le dijeron que esperara los ascensos de los policías (hecho que recién ocurrió días atrás), para recién formalizar la denuncia, porque así "nos haría un favor con eso".

La joven no podía creer lo que escuchaba, aunque la situación la desbordó por sentirse completamente vulnerada y presionada, no hizo caso del pedido y radicó la denuncia en el MPF, desde el cual espera un avance en la causa.