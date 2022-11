Un enjambre de abejas atacó un domicilio familiar en Concepción y mató al perro

El jueves cerca de las 18:00 en el barrio Belgrano, una abuela de 72 años se encontraba en el patio trasero de su vivienda, haciendo tareas domésticas, segundos después de ingresar a la misma, un enjambre de 200 abejas, llegaron repentinamente y atacó a "Oso", la mascota del hogar, donde tras recibir 50 aguijones en su cuerpo, horas después murió.

"Estaba con mis dos nietas, de casualidad ingresé y llegaron las abejas, picaron a "Oso" que trataba de librarse del ataque, nosotras desesperadas por la situación e impotentes de hacer algo, ya que una de mis nietas es alérgica y temíamos que entren los insectos a la casa",contó la abuela.

Oscar integrante de la familia (no se encontraba en el lugar) al tomar conocimiento, inmediatamente llamó a los Bomberos voluntarios, a la policía, para solicitar ayuda y que se controle la situación de las abejas que no sabían a dónde fueron y había temor porque podían atacar a vecinos de la casa. "Lamentablemente me encontré con una respuesta negativa de estás instituciones al decirme que no tienen los equipamientos y los protocolos necesarios para actuar".