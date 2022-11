Murió un nene que fue cara de una campaña de vacunación y su familia denuncia mala praxis

Santino Blanco Godoy tenía 4 años. Era fanático de Platense y siempre se lo veía con una sonrisa en su rostro, como en el spot oficial de una campaña de vacunación donde aparecía su imagen. El miércoles de la semana pasada, su madre notó que se sentía mal. Lo llevó a un hospital municipal de San Miguel, a donde lo atendieron, le dijeron que era una gripe y lo volvieron a mandar a la casa.

Pero los síntomas siguieron y hasta empeoraron. Por eso, el jueves regresaron al centro médico Dr. Raúl Larcade. A las pocas horas, el chiquito falleció por una "neumonía bilateral". Los familiares apuntan a los médicos y denuncian abandono y mala praxis.

Agustina, madre de la víctima, relató que la primera vez que visitaron el hospital ubicado sobre la avenida Juan Domingo Perón al 2300 les dijeron que Santino "tenía laringitis y que era un cuadro viral". El mismo día, más tarde, contó que lo volvió a llevar y les comunicaron que era gastroenterocolitis.

"Lo único que le hicieron fue un análisis de orina que dio negativo a infección urinaria y le conectaron un suero para estabilizarlo. Les pedí por favor que le saquen sangre y me dijeron que no porque era un cuadro viral, que le terminaban de poner el suero y nos podíamos ir a casa", explicó la mujer en diálogo con TN.

Al día siguiente, Santino ya no tenía fiebre pero continuaba con vómitos. Su estado era débil. No quería comer y se desvanecía en el cuerpo de su madre. Todavía podía hablar.

Ese jueves, Agustina volvió a trasladarse con su hijo al centro médico municipal ya que lo notaba agitado.

"Me atendió otra doctora, me dijo que debía ser un cuadro viral, que tenía mucho ruido en el pechito y que le iban a hacer una serie de oxígeno. Le pedí que me dijera rápido si era algo que ahí no lo podían tratar para poder llevarlo al Hospital de Niños. Pero me dijo que no, que lo que ella veía se podía hacer", detalló la madre, quien denunció el tiempo de espera en la enfermería cuando "Santino necesitaba oxígeno y la enfermera no venía".

Asimismo, aseguró que "nunca lo saturaron", aún cuando ella lo había hecho en su casa y había registrado que el niño "estaba saturando mal".

Santino estaba cada vez peor. La doctora que lo había atendido llegó una hora y 20 después de lo acordado, apuntó la madre. "Me dijo que ella también lo escuchaba peor y que le iban a repetir la serie de oxígeno. Intentaron saturarlo con tres saturómetros que no funcionaban".

Y señaló: "Cuando entró en paro, no lo llevaron a terapia intensiva porque estaba vacía. Intentaron reanimarlo durante una hora y no pudieron".



La autopsia determinó que el niño de 4 años falleció por "neumonía bilateral", indicaron los familiares.

"Ni laringitis, ni gastroenterocolitis, como me habían dicho. No me hicieron caso cuando dije que Santi no estaba bien y no le hicieron ni una placa como había pedido, ni análisis de sangre", expresó visiblemente conmocionada por la situación.

La mujer denunció por mala praxis a los profesionales que lo atendieron y, a su vez, aseguró que, en medio de ese momento "horrible", sufrieron "maltrato" por una de las enfermeras del hospital.

"En un día y medio, lo perdimos. Tres o cuatro pediatras y ninguno detectó algo raro", se quejó.

Por su parte, el abuelo de Santino repudió que el personal "todavía sigue atendiendo" en el centro médico y advirtió: "No vamos a parar hasta que no se vaya la directora médica, las tres o cuatro pediatras que lo atendieron, la jefa de servicios de pediatría y la de enfermería".



El hombre cuestionó que "tampoco querían hacer la autopsia" y que querían darles "el acta de defunción por muerte cardiorrespiratoria".



"Me decían que no sabía cuándo iba a estar la autopsia y que el Hospital se olvidó de hacer el hisopado (obligatorio para realizar la autopsia). Así que tuvieron que traer el cuerpo de nuevo, hisoparlo y de ahí recién se lo llevaron. Todo eso esperamos para poder velarlo y enterrarlo", concluyó.

Familiares y amigos de Santino se manifestaron en la puerta del hospital para reclamar justicia. La denuncia por mala praxis fue radicada el lunes en la comisaría primera de San Miguel y la causa por la muerte del niño quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia y Juicio Nº 22 de Malvinas Argentinas.

El niño fallecido es uno de los chicos que aparece en el spot oficial de la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis 2022.

La imagen de Santino apareció en el spot oficial de la campaña de vacunación, en la que se está aplicando una dosis adicional de la triple viral y la antipoliomielítica para chicos de entre 13 meses y 4 años.

La campaña arrancó el 1° de octubre y culminará el 13 de este mes. En el spot televisivo “Activa vacunas”, del Ministerio de Salud de la Nación, aparece Santino mientras juega con otros chicos y extiende sus brazos para promover la vacunación. (Clarín)