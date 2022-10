L-Gante cruzó a Mirtha Legrand: “Usted me cayó mal desde el principio”

El episodio tuvo lugar en la mesaza, con L-Gante como invitado. Roberto García Moritán estaba hablando con Mirtha Legrand sobre su hija Ana, fruto de su amor con Carolina Pampita Ardohain, cuando el legislador recordó a Jamaica, la hija que L-Gante tuvo con Tamara Báez, al referirse a las edades de las pequeñas.

En ese momento, La Chiqui explicó en la mesa: “Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, dijo la conductora. Rápidamente, el referente de la cumbia 420 sorprendió con un inesperado reproche: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, le lanzó sin filtros.

A pesar de la tensión que generó el sorpresivo comentario de L-Gante, Mirtha trató de ponerle humor y respondió entre risas: "No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro". Y agregó: "Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”. Pero el cantante no quedó conforme y arremetió para dejar en claro su postura: “A mí no me gustan esos chistes".

Luego, cuando el periodista Ceferino Reato le consultó por qué habían decidido llamarla así, el cantante dijo: "Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me lo permitieron elegir a mí (sic)”, concluyó serio, a la vez que Marina Calabró salió al cruce con un “sana, sana” para después contar una anécdota sobre le nombre de su hermana, Iliana Calabró, y así salir del complejo momento que se había generado. /Exitoína