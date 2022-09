Video: Las redes explotaron tras el "Fernet Viajero" de Lali Esposito en la TV española

Lali Espósito se volvió viral luego de preparar un fernet "viajero" en el programa español "El Hormiguero", conducido por Pablo Motos Burgos. La cantante no solo compartió una bebida típica del país, sino que también compartió una práctica común para miles de argentinos.

Previo a preparar el trago, Lali Espósito explicó que un fernet "viajero" es un vaso o botella cortada a la mitad que se lleva desde la famosa previa al boliche.

"Yo te quiero argentinizar. Mi objetivo es ser más libre y que vos seas más argentino, Pablo", dijo Lali al famoso conductor español.

“En Argentina hay mucha joda, salimos mucho a bailar, hay mucha vida nocturna en Buenos Aires. A veces cuando estas con tus amigos y es el momento de abandonar la casa en donde se produce la previa, se arma un viajero”, aseguró.

“Es el trago comunitario, porque nosotros compartimos todo. No te vas a llevar un vaso de vidrio, se lleva una botella plástica. No te llevás el vaso térmico, porque ¿dónde me meto el vaso térmico? No lo quiero decir porque estamos en televisión. Si es un vaso térmico lindo, no lo quiero perder. No lo voy a dejar en la disco”, agregó.

Luego de la explicación, Lali Espósito procedió a realizar el tutorial: "Este borde hay que quemarlo. Después le ponemos hielito". Además, la cantante dijo que si bien el trago era italiano, en Argentina se lo han adueñado. Además, dijo que las medidas de esta bebida es "70-30".

"La gente mayor lo toma como digestivo, los argentinos lo arruinamos inventando este trago", dijo Lali Espósito y le agregó la típica bebida de cola.

"Es mi trago favorito. En las juntadas con amigos yo tomo fernet con cola", dijo la cantante.

Tras finalizar el trago, le dio de probar al famoso conductor de la televisión española: "¡El cáliz! Te bendigo con el trago más argentino de la historia". (MDZ)