Medina Ruiz informó cuál es la situación epidemiológica por el brote de Legionella en Tucumán

En el marco de una nueva conferencia de prensa, el responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, detalló que el cambio en el criterio incluye a pacientes, personal de salud, y cuidadores que haya estado en el mes de agosto en el sanatorio privado, o haya recibido una intervención quirúrgica y que tenga algún síntoma compatible como ser fiebre o cuadros respiratorios.

“Queremos informar que, teniendo una etiología conocida de este brote vinculado al sanatorio privado, hemos considerado junto a la ministra de Nación, doctora Carla Vizzotti, un cambio en el criterio de inclusión dentro de este brote. Inicialmente cuando detectamos dos pacientes que estaban con neumonía bilateral que coincidía con el lugar de trabajo en común y que además no encontrábamos su etiología, eso era lo que teníamos como criterio de inclusión. Hoy ya conociendo que se trata de una bacteria que no siempre da neumonía bilateral, estamos incluyendo dentro del criterio de selección de los pacientes a cualquier personal de salud, paciente o familiar cuidador que haya estado en el mes de agosto o haya recibido una intervención quirúrgica en este sanatorio privado y que tenga algún síntoma compatible como ser fiebre o cuadros respiratorios, no necesariamente neumonía bilateral”, informó.

“Es por eso que hoy estamos incluyendo al menos 8 pacientes nuevos de los cuales 1 es un paciente, 2 son personal de salud y 5 son cuidadores de pacientes que estaban internados, posquirúrgicos o con problemas neurológicos. De estos 8 pacientes existe uno que está con una comorbilidad severa, por un accidente cerebro vascular y además está cursando una neumonía, él es el único que esta grave. Lamentamos mucho el fallecimiento de los dos pacientes del día de ayer, los cuales estaban con asistencia respiratoria mecánica por su neumonía bilateral, y muy graves con comorbilidades severas. Uno de ellos tenía 81 años y el otro 64, en resumen hoy tenemos 6 fallecidos, 9 pacientes que están en sus casas con seguimiento médico ambulatorio, ya que la clínica que presentan es de gravedad moderada o leve, la cual permite que continúen en su domicilio y 4 pacientes internados de los cuales dos están graves en asistencia respiratoria mecánica (1 paciente esta con cánula y el otro con aire ambiental sin oxígeno pero internado por sus comorbilidades severas) y estamos a la espera de la aparición o no de sintomatología que les permitan continuar en la terapia o eventualmente hacer un alta hospitalaria”, agregó.

Asimismo, el funcionario destacó que se trata de una bacteria que no se trasmite de persona a persona y el hecho de haber encontrado la causa les da mucha certeza sobre las medidas a tomar. “Inicialmente habíamos tomado la medida del aislamiento del sanatorio sin sacar los pacientes, ya que al no conocer la etiología se podría haber tratado de un virus o una batería que se podría haber diseminado en la comunidad. Hoy sabiendo que se trata de una bacteria, nos ha permitido tomar otras medidas en cuanto a este brote”.Con respecto al sanatorio privado, el Ministro destacó: “En primer lugar tenemos que analizar la responsabilidad, hoy estamos con el sanatorio cerrado, no pueden ingresar pacientes, ni ambulatorios ni internados, y a partir de hoy o mañana vendrá un equipo de expertos ya que a legionella no es una bacteria de fácil hallazgo, se necesita una técnica especial”.

Al mismo tiempo que agregó: “No hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio privado en el mes de agosto, y esa es la situación donde están los límites. Hoy tenemos un poco más de certeza. Esta enfermedad tiene la característica que se auto-limita; es muy diferente al COVID que uno no sabe cuándo termina. Con ésta bacteria no, la mayoría de las personas pueden hacer un cuadro asintomático o sintomático leve, y se auto-limita. Eso quiere decir que cuando comienza la enfermedad, el propio organismo la limita y la cura. No va a tener recaídas porque no tiene nuevo contacto con el germen”, detalló.Del mismo modo, remarcó: “Cualquier persona que comience con síntomas como ser fiebre, sintomatología compatible a gripe: dolor de cuerpo, cabeza, tos, catarro, dipnea. En algunos pacientes cuadros diarreicos. Nosotros vamos a controlarlas al menos por dos semanas, a partir del cierre del sanatorio y de que no hay ninguna otra persona trabajando adentro, hasta tener la certeza de que no hay más pacientes”.

Medina Ruiz, remarcó que los pacientes que se encuentran internados están con un tratamiento específico. La neumonía es una causa de muerte muy frecuente en personas mayores y con comorbilidades, no siempre se tiene la causa y eso es todos los años e inviernos. Habitualmente la neumonía es fatal, por causa del virus Influenza.

“Hoy todos los pacientes que están comprometidos están con vigilancia estricta, en terapia con profesionales de mucha de experiencia y por supuesto vamos a tener una comunicación con la familia muy fluida. Será oportuna, vamos a tener conferencia de prensa una vez por día, y luego con comunicados oficiales cuando aparezca alguna información relevante”, advirtió.

Por último, el funcionario explicó: “La forma de contagio de esta enfermedad es a través de vapor de agua, aire acondicionado, la ducha cuando dispersa el agua, cuando es respirado. No ingresa la bacteria por boca cuando uno toca el agua, tiene una forma de contagio e ingreso al organismo, especial. Cierta forma genera brotes y esta manera de contagio, no se da el contagio interhumano, es decir, para que se contagie la persona que está al lado mío, necesita una nube de partículas que ingresen al pulmón”.