Panam habló con MONTERIZOS antes de su desembarco en el Gimnasio Municipal

El próximo domingo 14 de agosto Monteros vivirá una fiesta al celebrar el Día de las Infancias. Los agasajados de ese día, podrán disfrutar del gran espectáculo de Panam Tours 2022 a partir de las 15:00 horas en el Gimnasio Municipal y será totalmente gratis.

Las instalaciones ya se preparan, pero la artista infantil también y tiene sus expectativas puestas en el público monterizo. Al respecto Laura "Panam" Franco habló con MONTERIZOS y esto es lo que adelantó:

"Estoy muy contenta que "Panam Tours" llegue a más corazones, en este caso será con la Brujita y talentosos bailarines, acróbatas. En el show vamos a poder cantar los clásicos, como los últimos temas de mi CD número 11, y presentaremos el último estreno que es la canción "Bailo como la mona" y también "Gallo", que es una producción en la que participaron Piñón, Carlitos Bala y Topa".

Hace poco se viralizó un video de la cantante infantil con una fans, por eso fue consultada sobre sus sentimientos cuando los jóvenes le agradecen por haber sido parte de su infancia y reveló lo siguiente:

"Cada encuentro con mis fans me provoca mucha emoción, sobre todo el afecto al final de alguna presentación. Me acuerdo de una mamá que me seguía de chica y ahora lleva a su nena, que es mi nueva fan. La verdad que los encuentros son super conmovedores y felices. Los referentes infantiles tenemos ese privilegio que marcar una etapa de las personas, llegar y quedarse en los corazones de nuestros seguidores. Y a mí me pasó, con Carlitos Balá, tuve el privilegio de tener grandes referentes infantiles y que participen en mi mundo".

Panam también fue consultada sobre qué opina de cómo es en estos nuevos tiempos el trabajo con los chicos, además de la tele, el teatro, en las redes para estar cerca de ellos: "Los niños son los seres más imaginativos que existen, tienen el poder transformar las cosas. Está el mundo digital, hoy. Pero las temáticas que yo elijo son atemporales, por ejemplo escribí una canción sobre el capricho, porque mis hijos pasaron por esa etapa, y es una temática universal. Creé un personaje que se llama Chicho el bicho del capricho y que se instala en la cabeza de todos los chicos y yo me convierto en una super heroína que mediante la canción echamos a ese bicho, para que los chicos no tengan tantos caprichos, ese juego que propongo con la canción es atemporal, siempre los chicos tendrán algún capricho o berrinche. Entonces pueden cambiar las plataformas para visualizar la canción, pero las ganas de jugar y las temáticas son atemporales. Mis canciones y los juegos que propongo se adaptan a todos los tiempos; me escrito a los celos, a la amistad, al amor, al aburrimiento, a los miedos, como también a la familia".

Para cerrar la nota fue consultada en relación a sus propuestas desde lo profesional, es decir qué busca transmitirles a los niños y a sus familias al producir un nuevo espectáculo, ante lo cual la artista fue contundente:

"Lo primero que tiene que pasar en un show, cuando comienzo a preparar uno y a escribir, es que me tiene que divertir a mi, que mi niña interior esté feliz, porque en definitiva es esa niña la que está jugando y esa alegría es la que busco transmitir a los chicos y a sus familias. Desde el día uno hicimos conexión con mis chiquitines, ellos me levantaron el pulgar y me dejaron entrar para jugar en sus hogares y en eso soy una bendecida porque hace 21 años que los chicos me han elegido. Por eso estoy agradecida y amo entrar a sus hogares con mi música".