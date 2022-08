Dramático momento personal de Piñón Fijo: se separó y denuncia que no puede ver a sus hijos y nietos

En Intrusos (América) este viernes hablaron sobre la situación que atraviesa Fabián Gómez, mejor conocido como Piñón Fijo, quién tendría un muy duro presente debido a que, además de su divorcio, hace un largo tiempo que se encuentra distanciado de su hija Sol. En consecuencia, tampoco ve a sus nietos.

El periodista Pablo Layus reveló que el animador infantil aún no conoce a su nieto León: “Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce”, explicó.



“Fabián no la esta pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver”, añadió Layus en el ciclo que es conducido por Flor de la V.

Por último, Layus indicó que, por el momento, Piñón Fijo no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. “Me dijo que prefere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos”, sentenció.

Hace unos días, el animador oriundo de Córdoba subió una foto de su nieta, Luna, bajo la frase: “Mi loquita hermosa, nos volvemos a ver y disfrutaré de tus abrazos”, junto a los hashtags #derechodenietos y #derechodeabuelos. De esta manera, Piñón Fijo expresó cuánto la extraña.

El famoso ‘Payabuelo’, como se autodefinió Gómez respecto a su relación con Luna, comentó hace unos meses: “Ahora ando medio ausente, estoy en Buenos Aires, pero cuando estaba más en Córdoba, íbamos a pasear y a compartir momentos inolvidables con Luna, espero que para ella también lo sean”.

Tras el párate por el Covid-19, Piñón Fijo logró reanudar sus shows durante la primer mitad del 2022. Sin embargo, esta situación -de la cual ha hecho silencio- podría influir en su trabajo (La 100).