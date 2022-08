Raíces monterizas en Buenos Aires: María Paula Godoy se presenta en el Teatro Cervantes

La cantora y compositora tucumano-brasilera (residente en Catamarca desde 2017) María Paula Godoy, llega a la ciudad de Buenos Aires por invitación del Teatro Nacional Cervantes, para formar parte del inicio del Ciclo de Música Popular que el histórico teatro comenzará a brindar.

La presentación donde María Paula recorrerá, junto a Juan Martín Angera en guitarra y Esteban Blanca en percusión, las canciones de su nuevo álbum Cancionera y Adentro junto a las canciones de su primer disco, Ambas, será este miércoles 10 de agosto a las 21:00 en la sala Orestes Caviglia del Teatro Cervantes, ubicado en Libertad 815 - CABA.

Para este show con entrada libre y gratuita, el trío que conforman Godoy, Angera y Blanca contará con la participación de la artista cordobesa Clara Cantore, quien incorporará al encuentro musical el sonido de su voz y su característico bajo eléctrico; así como también contarán con la presencia de la talentosa cantora misionera Flor Bobadilla Oliva.

La fecha tendrá además el plus de ser compartida con el grupo La Cangola Trunca, que forman el fuellista jujeño Santiago Arias, el bajista y guitarrista Hugo Maldonado Barros, el tecladista Mariano Agustoni y el percusionista Quintino Cinalli.

Presentación de Cancionera y Adentro

En febrero 2022, Maria Paula Godoy lanzó en plataformas digitales su nuevo disco, "Cancionera y Adentro", álbum de 7 canciones más un bonus track, compuesto por obras folklóricas de autoría propia.

Este estreno representa el segundo trabajo discográfico de la artista en Argentina, tomando en cuenta que también editó otros dos discos en Brasil, país donde residió hasta el año 2009 dedicándose a la música folklórica de su región nordeste; (baiao, xote, arrastapé, etc).

Aunque "Cancionera y Adentro" continúa el camino y misión cultural que María Paula siente por expresarse a través de las dos culturas que la criaron y formaron (Argentina y Brasil), este estreno 2022 no se nutre de grandes compositores, como lo hiciera en el disco Ambas (2015), sino que se basa en composiciones de autoría propia.

"Escribí este disco como quien deja un regalo o una carta, intentando transmitirle a mi hijo, a la comunidad, las ideas y hechos que en este momento me movilizan y me conmueven. Las canciones, entonces, buscan desde valorar lugares de Catamarca que aún no fueron nombrados, como Isla Larga (un paraíso que desafía cualquier estereotipo o convención sobre destinos turísticos exóticos e invita a descubrir lo cercano a uno); hasta hacer que se conozca el tesoro de bohemia y poética de mi pueblo tucumano Monteros (donde vivió el poeta de la zafra y los ingenios, Manuel Aldonate), así como también busco pararme frente hechos como la violencia de género o la desigualdad que el capitalismo salvaje quiere que naturalicemos", dijo María.

En 2021 la artista lanzó, a modo de adelanto del presente disco, el video "Vidala para cantar en los túneles de La Merced", causando impacto por la composición propia, la temática de vida-muerte en pleno contexto de pandemia y por la interpretación a capella en el misterioso contexto al interior de uno de estos túneles ferroviarios abandonados a mitad de SXX en la zona de Paclín, Catamarca.

Compuesto durante el período de cuarentena del 2020, y producido durante todo el 2021 desde Catamarca, Cancionera y Adentro cuenta con la producción artística de la propia María Paula Godoy junto a su compañero de música y vida Juan Martín Angera y la participación de músicos y músicas como el pianista Andrés Pilar, el flautista Juan Pablo Di Leone, el notable acordeonista brasileiro Mestrinho (quien fuera músico se Gilberto Gil), la artista Luciana Agoglia, la flautista tucumana Carla Guzmán, el percusionista Mario Gusso y el contrabajista Fernando Silva, entre otros, contando en uno de sus tracks con una batucada brasilera completa, grabada por el músico Fabiano Pires junto a miembros de la escuela do Samba "Dragoes da Real".

Como secuela del lanzamiento del álbum, María Paula lanzó en abril 2022, a modo de sencillo, la zamba “A Chignolli”, escrita por ella en honor a la fallecida activista cordobesa del cannabis Brenda Chignoli.