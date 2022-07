Brancatelli criticó a Santi Maratea: "¿De qué vive el ganso este?"

El influencer Santi Maratea, realizó en esta semana una serie de análisis con respecto a la realidad económica argentina. “Obvio que es difícil manejar la bronca de entender cómo los gobernantes de nuestro país se llenan los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos. Primero está la bronca de que nos roben y después la desesperanza de ver cómo hay gente que todavía defiende a los ladrones cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata”, expresó en su instagram, el bonaerense.

El influencer remarcó que “en Argentina no hay un mango” y reflexionó sobre el valor del dinero: ”Ojalá que todo lo que está pasando no nos quite la idea, la creencia de que tenemos el poder para cambiar las cosas”.

Para ejemplificar las cosas, Maratea explicó; “El hijo de Cristina tiene declarados 400 millones de pesos. ¿Cómo los hizo? Lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor...”.

Y cuestionó: “¿La herencia de Néstor? ¿Por qué tenía tanta plata Néstor? Porque aparte no creo que haya heredado todo Máximo, también deben haber heredado su mujer, Cristina, y su otra hija Florencia. Entonces, ¿cómo hizo Néstor para tener más de mil millones de pesos?”.

“Y si está bien que Néstor haya manejado inteligentemente su plata y así logrado ser multimillonario, ¿por qué cuando otra persona hace lo mismo la juzgan por tener mucho?”, se preguntó.

Además, hizo una comparación: al hijo de Néstor y Cristina con Mauricio Macri: “Sí Máximo es un tipo que nunca trabajó, pero tiene 400 millones de pesos heredados, es un hijo de rico, es Macri. Es lo que crítica de Macri. Qué bronca que utilicen el discurso de odiar el consumo, la plata y a los ricos, y lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos”.

Quien salió al cruce de todo eso fue el periodista Diego Brancatelli, y habló sobre las polémicas declaraciones del influencer sobre el dinero declarado de Máximo Kirchner.

"Vieron que Santi Manotea no era neutral ni un angelito inocente desinteresado? De qué vive el ganso este? Labura?", se preguntó el periodista en Twitter, motivando mucha repercusión