Germán Alfaro: “Roberto Sánchez es un tipo especial, no habla, no sé qué tipo de provincia quiere”

"Mi sueño era ser intendente y lo disfruté", dijo Germán Alfaro, que repasó su vida en el programa que emite el diario La Gaceta.

En el repaso de su trayectoria, contó que padeció su paso por el Congreso. "Participé de una cámara de diputados y lo sufrí. Una cámara kirchnerista, donde te valoraban por tu historia, si habías participado en los 70... Sentí que me hacían bullying político porque fui al Colegio Militar, al Liceo. No me sentía cómodo. Llegué a plantear que tenía ganas de renunciar... Beatriz me dijo: "estás loco vos, te han elegido, tenés una responsabilidad, bancátela", dijo.

De diputado volvió a ser concejal. "Y no se me cayó nada", dijo.

"Para qué acumular. Mis viejos me dejaron mi formación y se esforzaron para que yo pudiera estudiar. Y yo quiero dejarles eso a mis hijos. Queda eso. Yo no soy goloso, no me desespero por tener una Ferrari, ni miles de hectáreas o negocios inmobiliarios... yo me desespero por hacer bien lo que me tocó en la vida, en este momento por ser un buen intendente... ser intendente es un cargo muy difícil, soy intendente las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 30 días del mes, los doce meses del año", expresó.

Sobre las obras concretadas para ampliar las veredas, expresó: "la ciudad es una gran familia. El responsable de esa familia soy yo, el intendente. A nosotros nos falta encontrarnos entre nosotros, por eso mi preocupación por el espacio público", dijo.

Sobre el problema con los baches, dijo que Alperovich armó una arquitectura para condicionar a los intendentes: "Tengo el 90% del parque automotor y no lo cobro; pero yo tengo que dar ese tipo de respuesta. Eso hizo Alperovich para condicionar a los municipios", dijo.

Señaló, asimismo, que "el problema de los tucumanos es que quieren vivir como se vive afuera, pero pagando lo que se paga acá". Añadió, en este sentido, que "hay un problema cultural: los tucumanos tienen todos los derechos, pero no tienen obligaciones".

En un momento de la charla habló de la necesidad de diálogo entre los tucumanos y ahí el conductor le preguntó por Roberto Sánchez, quien también aspira a ser candidato a gobernador por el mismo espacio. "Roberto es un tipo especial. No habla. No sé qué tipo de provincia quiere", dijo.

Añadió, luego, que "el desafío de Juntos por el cambio es administrar los egos". "En este espacio hay muchos

En otro tramo de la entrevista, opinó sobre la gestión provincial. "A Osvaldo Jaldo lo veo temeroso, no es el que yo conocí", dijo. Alfaro sostuvo que Jaldo está así porque ya perdió una vez.

"Jaldo está esperando que Manzur le diga: vos vas a ser", observó. Criticó, además, que Jaldo no logró imponer su impronta en la gestión. "No me gusta ver a un gobernador inaugurando un pozo de agua, es como que yo inaugure un semáforo", afirmó.

"He conseguido el inversor para el Mercado del Norte", dijo el intendente. Dijo que, si no se equivoca, la empresa adjudicada hizo el Patio Olmos en la provincia de Córdoba.

Se espera una inversión de $ 2.100 millones. Las imágenes señalan que el edificio conservará la fachada, pues es patrimonio histórico.

La Municipalidad de San Miguel además proyecta semipeatonalizar la calle Maipú: se ampliarán las veredas de frente del Mercado, desde Mendoza a Córdoba. El objetivo es priorizar los peatone,

Alfaro señaló que por el lugar pasan 200.000 personas por día y destacó que la obra hará que se revaloricen las propiedades de la zona.

Dijo que la idea es que las obras comiencen a fines de mayo o en los primeros días de junio. Sobre los plazos de la obra, señaló: "esta obra no la voy a inaugurar yo, sino el próximo intendente" (el mandato de Alfaro culmina el 10 de diciembre del año próximo).

