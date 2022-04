Una joven denunció que una aerolínea no la contrató por su aspecto físico: “Necesitas bajar de peso”

En las últimas horas, se viralizó en Twitter el relato de Josefina Macchi, una joven que se presentó a una entrevista de trabajo en una importante aerolínea donde cumplía todos los requisitos, pero igual fue rechazaron. Según la reclutadora no había problemas en su inglés, sino que la excusa fue su peso.

“Honestamente, necesitas bajar de peso”, le dijeron. La joven además asegura que le pidieron que no comentara este requerimiento con otras personas.Josefina decidió publicarlo en redes sociales para alertar de esta situación y dejar en descubierto la postura discriminatoria de la empresa.

“Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines”, comenzó Josefina el descargo en su cuenta personal.

La joven tripulante de cabina relató cómo fue la exigente entrevista: “En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío). TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema”.

“Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue ‘uy, no quedé’”, agregó.

Y continuó: “Acto seguido la reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros, ya que no pasamos a la siguiente instancia… Pensé ‘pero pará… mi compañera (la que yo había presentado) no ingresó al salón… es decir PASÓ!!’”

Cómo fue el momento en que le dijeron que no por “su peso”

“Yo sabía que mi problema no era el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… ¿cuál podría ser el problema?”, se preguntó Josefina. Entonces, le pidió a la reclutadora hablar en privado.

“ Me acerco y le pregunto (en inglés) ‘Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?’ a lo que me contesta: ‘Honestly, you need to lose weight’(’Honestamente, necesitas que bajar de peso’)”, explicó y detalló que después de ese cruel mensaje, comenzó a halagarla: “Sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso”.

La frutilla del postre en toda la situación fue la frase con la que se despidió la reclutadora: “Por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”. “No habla bien de la empresa. No habla bien de la empresa. No habla bien de la empresa. Y sólo eso le importó”, cerró angustiada. La versión de Josefina no pudo ser contrastada con la de la aerolínea.

Inmediatamente, el tuit se llenó de interacciones que lebrindaron apoyo, se solidarizaron con Josefina y le contaron experiencias similares en otras aerolíneas. Incluso, una de las respuestas que recibió fue de una colega que había presenciado la situación: “Hola Jose! Soy la chica que te dio un pañuelo a la salida. Lo que te dijeron a vos es lo peor que escuché en todas las entrevistas en las que participé. Ojalá en el futuro nos crucemos como colegas, te mando un fuerte abrazo”.

