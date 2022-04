Una camioneta policial para cubrir el recorrido de tres comunas

Ayer se formalizó la adquisición de un móvil policial, una camioneta que reforzará el servicio de seguridad para Capitán Cáceres, Sargento Moya y el Cercado.

Estas tres comunas solo tenían un auto para el servicio de rondas o por si surgía una emergencia en ese basto territorio. Ahora las autoridades comunales celebraron que se suma un nuevo móvil.

El comisionado de Capitán Cáceres, Carlos Alberto Jimenez expresó "Esta unidad responde al compromiso que tiene nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo para con todos nosotros. Quiero agradecer al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y al ministro del Interior Miguel Acevedo, por atender a nuestros pedido y demandas, como así también al Jefe de la Comisaría Ferreira. El móvil recorrerá las localidades de Capitán Cáceres, El Cercado y Sargento Moya. Este elemento de seguridad se suma a las cámaras que están siendo instaladas en nuestro pueblo para controlar y resguardar aún más a nuestro vecinos".

En la misma línea de agradecimiento estuvo el delegado de El Cercado, Carlos Juárez: "El día de hoy fue de mucho orgullo y satisfacción en lo que llevamos de nuestra gestión. Con el aporte de los delegados vecinos se logró conseguir ésta unidad que brindará una mayor tranquilidad a todos los vecinos de las tres jurisdicciones. Desde ya agradecemos a nuestro ministro del interior Miguel Acevedo, Al ministro de seguridad Sr Gamboa y comisario de Cristian Ferreyra quienes velarán por la seguridad de nuestras familias de El Cercado como así también de Capitán Cáceres y Sargento Moya. Por último nuestro agradecimiento al Sr gobernador Osvaldo Jaldo".

Si bien, favorece la presencia de un vehículo más, los vecinos de éstas tres localidades esperan que ante una urgencia no tengan por respuesta, las ya conocidas frases: "No hay móvil", "no tiene nafta" "no hay personal para que vaya", "no está el oficial". Y se siguen preguntando si dos móviles son suficientes para cubrir los 365 días del año las necesidades de seguridad de tres territorios del departamento Monteros.