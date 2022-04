El gobierno nacional habilitó una nueva etapa de inscripción para los créditos «Casa Propia» de Procrear, destinado a viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio.

La información fue compartida a través de la página web del programa, donde se indicó que se elevaron los montos máximos para los créditos y se actualizaron los requisitos, sobre todo en el rango de los ingresos que deben tener los postulantes.

El link directo al sitio para acceder a la inscripción, como también bases y condiciones y a los modelos de viviendas es: https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion

Montos

En esta ocasión, solo está abierto el registro de la línea de créditos 0% para la construcción en lote propio.

Las soluciones financian hasta el 100% de la construcción de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio. Para ello, se ofrece desde este 12 de abril montos que llegan hasta los 5 millones de pesos, con plazo a 30 años.

Cabe destacar que en la Patagonia, los montos se incrementan un poco: se entregan 5,8 millones de pesos.

Requisitos

Para acceder al crédito, se debe:

* Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

* Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

* Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre un salario mínimo y 8 SMVyM. A valores actuales, eso representa ingresos entre $38.940 y $311.520.

* Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

* No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

* No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

* No encontrarse inhibido.

* Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

* No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

* Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

* La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.