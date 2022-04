Cinco puntos sobre el proyecto Renovación Urbana desde la perspectiva del expresidente de UCIM

Ayer se realizó una reunión organizada por las autoridades municipales para presentar el proyecto, que está pronto a licitación, sobre renovación urbana del casco céntrico de la ciudad de Monteros.

Al encuentro asistió gran parte de los comerciantes, en especial los que cuentan con locales en la zona del microcentro, quienes ven con preocupación la situación de la obra en cuanto a las interferencias de acceso que habrá durante los trabajos.

Entre los asistentes estuvo Aldo Mansilla, que dejó el cargo al frente de la Unión Comercial e Industrial de Monteros, semanas atrás, y ya avisó que se largará a la arena política en el 2023. Durante su gestión, y como parte de una de sus acciones dentro de la entidad fue solicitar a las autoridades municipales una reunión para que los comerciantes se interiorizaran y pudieran brindar su punto de vista sobre el proyecto.

La reunión finalmente se concretó, y se expuso en detalle los trabajos a concretarse, como también un video simulador del aspecto que se pretende alcanzar en el aspecto urbanístico del casco céntrico e histórico. Al respecto Mansilla realizó un descargo a través de su cuenta de red social y expuso cinco puntos que fueron respaldados por otros comernciantes de la ciudad:

En su aporte aclara primero "Estoy de acuerdo en una mejora urbanística del microcentro. Mas allá de las cuestiones estéticas, a algunos les puede gustar mas y a otros menos". Sin embargo considera que "este proyecto tiene defectos de base que no pueden pasarse por alto":

1- No está comprendido en un PUI (proyecto urbanístico Integral) que contemple a toda la ciudad y que analice como interactuamos los Monterizos con nuestro entorno.

2- Va en sentido contrario a todas las tendencias urbanísticas de DESCENTRALIZAR las ciudades, brindando a los ciudadanos mas opciones de comercio y servicios cerca de sus domicilios. Pretenden hacer un centro mas grande con mayor congestión.

3- Nombraron como objetivo "Favorecer el turismo". El comercio no crea turismo, es el revés: "el turismo crea comercio". La actividad comercial crece en función a la demanda de la actividad turística (cuando la hay, no es nuestro caso). O sea que estamos haciendo un centro para un cliente que no tenemos.

4- Los centros comerciales a cielo abierto pretenden brindar una mejor experiencia de compra a los clientes. Como puedo construir una mejor experiencia si no consulto a quien mejor conoce al consumidor: el comerciante. Se hizo un proyecto urbanístico sin el menor relevamiento ni investigación.

5- El asesor legal dijo que "están preparando" ordenanzas que tengan que ver con el ordenamiento. ¿ por que no presentarlas ahora? especialmente las referidas al tránsito en el microcentro, ¿tenemos que esperar la obra para esto? Pasaron 6 directores de tránsito en 7 años y seguimos igual.

Mansilla cierra su aporte indicando:"Lamentablemente estamos ante una puesta en escena que no tiene el mas mínimo rigor técnico, y que en este caso influirá en las fuentes de trabajo de cientos de Monterizos. Se repiten slogans sin fundamento, 'Monteros ciudad turística' por ejemplo, nombrando como si fuera un hito la visita de tres colectivos que llegaron de Termas a los que les pagamos todos sus gastos (yo pensaba que el turista dejaba plata en la ciudad, no que la ciudad le pagaba al turista). Todo esto mientras, después de 7 años de gestión, aún no se comenzaron a resolver los problemas históricos con los que nos encontramos todos los días".