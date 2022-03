¡La rompió! Paulo Londra volvió a la escena musical con "Plan A" y estallaron las redes

El cordobés Paulo Londra estrenó su primer single, no lo hacía desde 2019, y fue furor en Youtube, donde ya lleva más de 5 millones de reproducciones de videoclip "Plan A"

En 2019, el cantante tuvo que parar su carrera musical estando en su punto más alto. El cordobés, para esa altura, ya se mostraba como una figura de calibre internacional, con posibilidad de colaborar con artistas impensados para un joven de 20 años.

Este estreno representa la ansiada vuelta de Londra. Resuelto el conflicto con Big Ligas, y abierta su etapa con Warner Music, Paulo volvió a la música con el primero de varios singles. ¿Vendrá un disco? ¿Colaboraciones? Por el momento, sólo incógnitas.

Londra no sólo sorprendió por volver de su inactividad, sino por su innovador estilo rockero. Distanciándose de una instrumental de rap, trap o, incluso, reggaeton, agarró las guitarras, una batería, un bajo y volvió como todo un rockstar. La versatilidad y apertura de estilos del cordobés que lo caracterizaba en el pasado sigue presente en 2022.

“Plan A” es romántica y sentimental, dedicada a un posible amorío no correspondido. “Parece que soy un zombie, ando medio muerto, pasa que intento entenderte y no te entiendo”, lanzó entre sus párrafos. El título del tema se nombra en el estribillo: “Y yo esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero.”