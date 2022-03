Es monterizo, es sonidista y busca su segundo Martín Fierro Federal en radio

El sábado 12 de marzo se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro Federal, que premian a la producción radial y televisiva de todo el país (menos Capital Federal). Este año, el encuentro será en la provincia de Catamarca y 2 programas tucumanos fueron nominados en las diferentes categorías que se dieron a conocer el martes 1 de marzo.

Los programas de la provincia nominados son dentro de Radio:

Rubro Periodístico: LAS MANGAS DEL CHALECO (LV7-RADIO TUCUMÁN-AM 930 Y FM 102.7-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN)

Rubro Documental: VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12- TUCUMÁN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN).

En éste último rubro, el programa fue soñado, ideado e investigado por un monterizo: Juan Manuel Albornoz. El sonidista e investigador, por amor al arte radial, dialogó con MONTERIZOS para contar sobre el programa, pero también para regalar a la comunidad un par de datos sobre la radio en Monteros y su influencia en hechos históricos trascendentales de la provincia.

Voces de Radio se emitió durante el 2020, en plena pandemia, por LV12 (AM 590) y fue replicado por las Radios Socioeducativas del Nivel Superior del Ministerio de Educación de Tucumán, una de ellas emplazada en el IES Villa Quinteros: Radio Frecuencia IES. El programa trató sobre la historia de las radioemisoras tucumanas, argentinas y mundiales. Haciendo foco principalmente en las tucumanas.

El programa está basado en una investigación desarrollada por Juan Manuel Albornoz, sobre una idea de Plácido Paz (Carlos Alberto Passegi), quién en una oportunidad le dijo a Albornoz: "Nos cuentan las historias de las radios porteñas como si nosotros no tuviéramos una". De esa frase nació el programa: "Días de radio", conducido por Plácido Paz y Juan Carlos Golo. Con la edición, restauración y recopilación de audios de Juan M. Albornoz, en el año 2005.

En el 2013, a partir del recuerdo de la frase de Plácido Paz, nace la investigación para realizar un documental sobre las radios tucumanas. Esta quedó en su etapa final por falta de presupuesto y, actualmente, toda la investigación está siendo volcada en un libro escrito por Albornoz.

"Plácido Paz, fue el histórico Director Artístico de LV12 y LW3 Radio Splendid de Tucumán. Radio muy recordada por su alta calidad en la programación, en donde nace el histórico programa: "La hora italiana" conducido, en radio y luego en TV por Martino Di Benedetto" detalla Albornoz.

A la búsqueda y rescate de las fuentes

Foto de las entrevistas para el Documental: de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Fabián Gramajo (camarógrafo y co-productor). Horacio González Rey (Jefe de locutores de LV7). (Fila del medio): Dardo Nofal (ex periodista y ex director artístico de LV12); Juan Carlos Golo (periodista, locutor, ex director de Radio Nacional y Radio Universidad) y Salvador Castelar Martoni (locutor y ex jefe de Locutores de LV7). Abajo: Juan Manuel Albornoz, investigador del proyecto.

La investigación está sustentada por los archivos escritos de los diarios: El Orden, La Gaceta, El Norte Argentino y El Trópico. El sonidista, por varios meses de varios años, salía de su trabajo y se internaba en el Archivo Histórico de la Provincia a hojear y hojear diarios y más diarios. "Así también se realizaron entrevistas a locutores, productores, periodistas y operadores tucumanos de las radios AM: LV7, LV12, LW3 y LRA15 (Radio Nacional), Canal 10 y FMI, entre otros medios" aclara el profesional.

"Están los materiales sonoros que me brindaron muchos entrevistados. Un ejemplo, Osvaldo Masini (locutor de LV12, fallecido en 2020), un día vino a mi departamento con una bolsa con facturas y una gran bolsa negra de basura para consorcios (o sea de las grandes), llena de CD's, cassettes y cinta abiertas (antiguos cassettes de los años '50 hasta mediados de los '80): 'Sé que cuando muera los van a tirar… te los regalo porque sé que vos, al menos, los vas a escuchar' me dijo. También mucho material de Plácido Paz, Juan Carlos Golo y Sergio Clúa (ex locutor de Nacional, LV7 y ex director de CCC y Radio Universidad)".

Incluso Albornoz se metió a contenedores de basura para rescatar lo que en LV7, LV12 y Nacional habían tirado. "Otras personas también habían advertido esto y levantaron material, cuando se enteraron que estaba investigando me los hicieron llegar".

Voces de Radio al aire

Christian Carrizo, en ése momento Director Artístico de LV12, fue el co-conductor. Aportó mucha información desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, su entusiasmo. "Además, creo, aprendió sobre Plácido Paz cuando le contaba algunas anécdotas y como era Plácido, más cuando escuchó su voz y sus historias. Lo sé porque después personal de la radio me dijeron: 'Y nos tiró una frase como las de Plácido'" rememora entre risas Juan Manuel.

El programa fue puesto al aire de la mano de: Christian Carrizo (co-conductor), Juan Manuel Albornoz (conductor) y Pablo Apas (operador).

Monteros, donde nació el amor por la radio

Juan Manuel tiene 46 años, vive actualmente en San Miguel de Tucumán, por cuestiones laborales y porque la vida lo llevó a instalarse en la capital. Pero sus primeros pasos y su amor radial comenzó en Monteros.

"Cuando estaba en 3° año del Secundario, 3° E de la Escuela Normal Julio A. Roca, junto a Maxi Chico, hicimos un programa en Radio Municipal: 'Bajas Revoluciones', donde yo era el musicalizador. Operador 'el Puma' Gómez y locutor Facundo Urueña. Ese fue mi inicio radial. Y el 'Cabezón Anta', fue el primer 'Técnico en Sonorización' y yo me incliné por esa carrera".

En su recorrido laboral, que fueron varios, Juan Manuel realizó un programa radial que obtuvo un Martín Fierro: "Revival". El programa se emitió en vivo por Radio Universidad en el 2001 y ganó en la ceremonia que se realizó en la provincia de San Luis.

La historia negada: Monteros centro de transmisión del ERP

Cuando el sonidista estaba en pleno proceso de investigación hizo varios hallazgos, muchos desconocidos y que sorprenden a tal punto que "muchas personas del ambiente radial me llegaron a decir que eso no era cierto, que estaba equivocado o incluso que no se debía difundir porque eran cosas delicadas. Yo creo que la historia se conforma de historias y todas deben ser contadas, porque tiene que ver con una riqueza que hace a nuestra identidad, no solo radial, sino sociocultural y política".

La investigación para el documental audiovisual se suspendió por cuestiones de presupuesto. "Y por un largo período paré todo. Pero después dije 'No. Esto es lo que quiero seguir haciendo. Tuve el apoyo de Gladys Omill, conductora de Radio Universidad, quién me sugirió escribir un libro sobre la investigación y así lo hice, y sigo (con una gran sonrisa). Luego fue el programa radial".

"Cuando me entrevistaron por los 100 años de la Radiodifusión Argentina y demás, me alababan por los audios que tenía… pero la verdad de la investigación no son los audios… sino la historia oculta o negada de las radios tucumanas" afirma Albornoz.

Entonces Juan Manuel larga un dato sorprendente "Radio Liberación es el nombre de la emisora que el ERP intentó instalar en el pedemonte y por la cual el ejército decidió bombardear los cerros, cuando derriban el helicóptero en 'El apeadero'. Esta info la encontré en 'Estrella Roja', la revista que publicaba el ERP, y está en el Archivo del Museo de Louvre. También fue corroborada por 'Pichón" Ruesjas' (ex periodista de LV7 y del Ejército). Él me confirmó que efectivamente ellos la habían sintonizado y estaba cerca del 1° puesto de Vialidad, en Las Mesadas en Monteros".

"ERP decidió instalar una radio clandestina como en Santa Clara, que forma parte de la historia del Che Guevara, planificó instalar una radio clandestina y un técnico llamado 'Julio' de Monteros montó el equipo de transmisión. Estaba en medio del cerro. Es una parte de la historia de las radios tucumanas que no se sabe. Y es la primera vez que develo un dato 'secreto' de la investigación".

Como este dato, otros más forman parte de esta profunda investigación que lleva adelante el sonidista y que causa intriga y dudas en el ámbito académico y radial cotidiano de Tucumán.

¿Cómo sigue ésta historia?

"Si es que el programa gana será una motivación más para terminar el libro, que Gladys y Christian (mientras hacíamos el programa), se dieron cuenta de todo lo que tenía y cada vez me incentivan más para avanzar en la escritura".

Además, el sonidista al ser consultado por MONTERIZOS sobre qué mensaje les daría a quienes se están formando en Comunicación y/o Periodismo, o amantes de los medios, dijo de forma contundente: "Aunque les digan que no… sigan investigando. Aunque digan que ustedes mienten, sigan investigando".

Tucumán, Monteros cuentan con una riqueza histórica/cultural que solo espera que aparezca otro curioso, como un Ottonello años atrás, como un Albarracín, como un Albornoz hoy, para que la redacte y la dé a conocer al mundo.

La celebración de los premios será transmitida por América TV, y por streaming: https://www.youtube.com/channel/UCZJYBOpuYRvfnXcuw1EhGZA/featured