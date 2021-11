Chahla presentó en Monteros el Programa Nodo Rosa

Esta mañana en el hospital Regional "Gral. Lamadrid" se lanzó a nivel provincial el programa "Nodo Rosa" que tiene que ver con la detección precoz del cáncer de mama, cáncer de cuello, endometrio y colon.

En total son 18 los nodos que funcionarán en toda la provincia, con un equipo de recurso humano capacitado en la temática, médico ginecólogo, generalista y obstetricias, indicaron desde la cartera sanitaria a MONTERIZOS.

Al mismo tiempo explicaron que las pacientes tendrán una tarjeta con código QR donde estará toda su historia clínica, la evolución ginecológica. "Con esto podremos hacer un seguimiento desde distintos lugares de la provincia. Vamos a tener las mismas oportunidades, accesibilidad y equidad en toda la provincia", dijo la ministra Rossana Chahla, quien lanzó el programa de manera oficial junto a la Dra. Elena Hurtado, jefa del departamento Infanto-Juvenil, el Dr. Luis Medina Ruiz, secretario Ejecutivo del Siprosa, y la Dra. Andrea Piredda, directora del nosocomio monterizo.

“Hay un grupo humano muy comprometido en erradicar los cánceres que se puedan, detectar precozmente aquellos que se puedan detectar y acompañar a la mujer en este proceso. Muchas veces tenemos barreras familiares, laborales, de múltiples causas. También vamos a estudiar cuáles son las barreras que hacen que las mujeres no lleguen a la consulta. Por eso vamos a trabajar con los gobiernos locales, las ONG, las asociaciones civiles, para que nos acerquen a las mujeres, y podamos cuidar de ellas”, sostuvo la Ministra.

Este programa está basado en tres pilares: la capacitación del recurso humano, el compromiso, el trato humanizado y respetuoso; la innovación tecnológica, con el código QR, para que puedan compartir imágenes con todos los profesionales; la comunicación. "Pusimos la última tecnología, mamógrafos digitales y todo el recurso humano capacitado”, aseguró.

Y añadió: “Esto se complementa en el primer, segundo y tercer nivel de atención, con un gran equipo que estará en Maternidad para cuidados paliativos. Queremos llegar con la menor cantidad de personas a estos tratamientos paliativos, de quimioterapia y rayos. Queremos estar antes, cambiar este modelo que tenemos, vamos a ir desde la enfermedad a la prevención. Ese es el modelo que proponemos desde Monteros, a los 18 nodos rosa que se están generando en toda la provincia, queremos salvar a muchas tucumanas”.

Por su lado, la jefa del departamento Infanto-Juvenil, doctora Elena Hurtado manifestó que con esta propuesta las mujeres pueden no sólo realizar sus estudios con equipos de alta gama como el EVA COLPO -que en Argentina solo existe en este momento en Tucumán-, sino que también posibilita que se realicen las biopsias y tratamientos específicos con equipos como el LEEP que hace posible prácticas quirúrgicas por vía vaginal con recuperaciones prontas y la posibilidad de arribar a diagnósticos precoces.

Un diagnostico precoz tiene gran impacto a nivel de las familias porque el cáncer de cuello mata a las mujeres y altera toda la estructura familiar. A través de este programa se desarrolló la «Tarjeta R» que cuenta con un código QR. Crearon un instructivo para que cada vez que las mujeres se acerquen a estos nodos puedan recibir su Tarjeta Rosa y de esa manera accedan a los resultados de todos los estudios que les realizaron.

La entrega de las mismas se hará en los nodos de manera tal que cuando tengan los resultados de los estudios estarán cargados en la tarjeta y aunque vayan a otros centros de salud de tercer nivel, esa información estará disponible.

“Con esto buscamos que todas las mujeres desde una edad de 25 años en adelante puedan acceder para realizarse los controles que necesitamos que se practiquen, a partir de los 30 priorizando el test de VPH y luego de los 40, el screening de mamas con ecografías y mamografías. Además, las ecografías ginecológicas y análisis de sangre oculta en materia fecal para el diagnóstico de cáncer de colon de forma que se aborden todos los tipos de cánceres más frecuentes que se pueden presentar en las mujeres”, explicó.

Por su lado la Dra. Piredda, destacó: destacó: “Estamos muy contentos porque hoy recibimos a la Ministra de Salud que eligió Monteros para realizar el lanzamiento de un gran programa provincial que es el Nodo Rosa, destinado a la prevención del cáncer ginecológico. Esto viene a innovar tanto en tecnología como en la atención integral que se va a brindar a la paciente”.

Luego aclaró que todos los equipamientos para la realización de este programa son nuevos como así también los consultorios; además de un equipo de gineco-obstetras destinado únicamente para el nodo.

En tanto, el secretario de Gobierno, Francisco Serra Hijo, aportó: “El Ministerio de Salud de la provincia realmente ha demostrado muchísimo compromiso, ya que a pesar de haber tenido dos años muy difíciles con la pandemia, nunca se dejó de mirar otras patologías o desatender a todos los hospitales o centros de salud. Eso nos dignifica como servidores y nos da la tranquilidad de que tenemos una gran ministra, tenemos un gran equipo de gobierno y que por sobre todas las cosas, siempre se piensa en el que más se necesita”.

Por último, María Rosa Agüero, paciente del hospital, expresó: “Vengo a hacerme todos los estudios ginecológicos, mamografía y PAP en el hospital. Gracias a Dios todo me salió bien porque todos los años lo estoy haciendo, y gracias al personal del hospital que me hace el seguimiento, cuando no vengo ellos me llaman y me dan turnos para realizarme todos los estudios. Espero que todas las mujeres tomen conciencia y se hagan los estudios porque es muy bueno hacer saber lo que uno tiene y cuando lo detectamos a tiempo podemos solucionarlo con tratamiento”.

Del lanzamiento participaron también la subdirectora del hospital Regional de Monteros "Gral. Lamadrid", Dra. Carolina Serra, el presidente del Concejo Deliberante de Monteros, Fabián Giménez, que se encuentra a cargo del Ejecutivo Municipal, el vicepresidente del Concejo, Gonzalo Racedo, y la concejal Rossana Chaban.