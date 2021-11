Un monteriza fue 3° en el campeonato argentino de fisicoculturismo

La monteriza Sabrina Gómez, tuvo un fin de semana soñado en el Campeonato Argentino de Fisicoculturismo que se desarrolló en Buenos Aires. La culturista fue la única mujer del norte del país en hacer podio en un torneo que contó con la participación de más de 400 atletas.

"Estoy muy feliz, muy contento, pasó de todo el fin de semana y con el podio que no me lo esperaba", expresó a MONTERIZOS, Sabrina, que participó en la categoría Wellnes, y en donde quedó detrás de las participantes de Mendoza y Buenos Aires.

"Hace tres años que vengo con esto, preparándome, y hace poco estuve en Jujuy en Salta participando de torneos regionales", dijo. "Tenía la invitación hecha para el Argentino de la IFBB, ya veníamos preparando todo junto a mi coach Pablo Posadas, de Bolivia, dimos el salto al torneo, y fue una experiencia tremenda el haber hecho podio en una categoría que tuvo representantes de todas las provincias", explicó.

"Esto fue algo muy grande, además de hacer podio en una categoría, clasifiqué séptima entre todas las participantes", dice con mucho orgullo y felicidad.

La monteriza ahora ya tiene en la mira el campeonato del Mercosur del año que viene. "Vamos a seguir con el régimen alimentario, con dieta y con los trabajos en el gimnasio, fue duro, mucha dieta para estar en forma para el torneo". Gómez también contó que está clasificada para el Sudamericano, pero que necesita mayor preparación. "Lo vamos a hacer, pero debo prepararme muy bien".

Por último agradeció a su marido, el corredor de rally, Julio Cesar Perea, que "nunca nunca me abandonó, me colaboró desde el minuto cero y me apoya en todo, a mi mamá, que esta atenta en todo momento, y a mis alumnos que ellos fueron quienes me empujaron para seguir este sueño", cerró.

Gómez, primera de la derecha en el podio de la categoría Wellnes