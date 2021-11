La monteriza Anita Pedraza cumple 15 años al frente del noticiero de Canal 10

"Fue un día con emociones fuertes", comenta Anita, como la conocen todos los tucumanos. La monteriza cumplió hoy 15 años al frente del noticiero del mediodía de Canal 10, y recordó a sus abuelos, pilares fundamentales de su vida, como lo había dicho también en la Expocom de este año.

"He repasado momentos de mi carrera, tantas oportunidades que me ha dado canal 10, entre ellas poder ir a Buenos Aires y poder estar en la TV Pública", cuenta Pedraza a MONTERIZOS. "Mis abuelos son parte de mi vida, y me apoyaron un montón para poder llegar a donde estoy hoy".

Al hablar de sus comienzos, indicó que se enteró, hace quince años atrás, que había un casting en Canal 10. "Fueron muchos meses de pruebas, hasta que finalmente quedé", dice.

"Hoy por hoy me siento una persona tan plena, tan feliz, porque tengo la posibilidad de trabajar y de vivir de lo que realmente amo, y lo disfruto cada día", y agrega, "no se cuanto tiempo estaré al aire como conductora de TV Prensa, pero estoy agradecida por todo este camino recorrido".

Agradecimiento, es la palabra que repite cada dos oraciones, y se la nota feliz y también emocionada mientras dialoga por teléfono. "Fueron muchas personas las que estuvieron acompañándome a lo largo de todos estos años, gracias a todos ellos".