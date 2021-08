Video "ExpoCoM: ¿Quién es esa chica?

Radio y televisión en el sur de la provincia, luego en la capital hasta que llegó a la TV Pública, siendo la conductora del noticiero central, y todos los mediodías en la pantalla de Canal 10 Tucumán, te muestra la realidad provincial, "Anita", como la conocen todo, fue quien cerró la disertación de la ExpoCom en el Cine Teatro Marconi.

¿Quién es esa chica? se preguntaba un diario, y claro, había ganado tres gaviotas federales. "En Mar del Plata, se reconocía el trabajo de los conductores de radio y televisión, y fui reconocida". "Yo quiero llegar al premio Gaviota Federal", cuenta con orgullo, Ana Pedraza.

"En la facultad, todos querían radio, yo era la única que quería televisión". "Amo esta profesión, y la pasión por transmitir un mensaje". "Me acuerdo que el reloj sonaba a las 5 de la mañana, mi abuelo me preparaba el cafe con leche y me llevaba a la parada".

Mirá su disertación completa.

Ana Pedraza nació en Monteros, Tucumán. Graduada como Locutora Nacional en la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, de San Miguel de Tucumán, se desempeña desde 2006 como conductora del informativo TV Prensa de Canal 10. Desde 2017 realizó en la TV Pública Argentina la conducción de distintas emisiones de los Noticieros dentro de un programa Federal que estuvo vigente hasta el año 2019.