Un actor de Concepción fue el doble de “El Profesor” en la última temporada de La Casa de Papel

Es oriundo de Concepción y hace un año y medio que llegó a España con su mochila cargada de sueños y ganas de triunfar como actor.

“Hace poco que estoy en Madrid pero he trabajado en diferentes series. En los últimos meses realicé el acting como doble de "El Profesor", durante el rodaje de La Casa de Papel. Fue una experiencia increíble”, contó en diálogo telefónico con Primera Fuente.

El artista señaló que trabajar en esta serie como doble del actor español Álvaro Morte fue un trabajo impensado y le sirvió de mucho para desarrollar su profesión.

“Fue una sorpresa. Cuando me convocaron para la serie pensé que iba a ser doble de “Río”, que es interpretado por Miguel Herrán pero al final descubrí que era el personaje de “El Profesor” que personifica Alvaro (Morte). Físicamente somos muy parecidos: tenemos la misma estatura, la misma talla. El estar ahí me permitió ver cosas increíbles y aprendí mucho de cómo se manejan estas grabaciones donde están involucradas tantas personas”, explicó.

Juan, comentó que su trabajo dentro de La Casa de Papel fue arduo; demandó mucho tiempo y concentración, “ya que todo el acting que hace el actor principal lo debí hacer, es decir, cada escena que “El Profesor” filmaba yo debía hacerla también, de eso se trató mi participación. En cada actuación daba todo mí, porque los directores están mirando tu trabajo y la verdad que me sentí muy cómodo. Además me permitió ver bien de cerca dónde quiero estar, pararme en el mismo lugar de un personaje tan complejo y querido. Me mantuve mirando, cuál era el rol de cada uno de los del set, me empapé de cine, y aprendí un montón”.

Por último, el tucumano, quien vive junto a su pareja que es actriz, confió que si bien en España le está yendo bien, dentro sus proyectos a corto plazo es instalarse en Italia, aprender el idioma y poder actuar.

“En unos día nos vamos a Milán a tramitar la ciudanía italiana de mi pareja y de esta manera tener los papales en regla. Luego la idea es estar un tiempo allí, aprender el idioma y si sale algo laboral quedarnos. Tengo hambre de actuar. Hay otros proyectos de ir a Londres pero vamos paso a paso”, concluyó.



Por Rafael Medina (Primera Fuente)