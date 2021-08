"Kuto" Arroyo: "Sacamos fiado el colectivo para viajar a jugar mañana"

Segundo "Kuto" Arroyo, presidente del club Ñuñorco, brindó una entrevista esta mañana a FM La Tempranera, y habló sobre problemática situación que atraviesa la institución.

"Los ánimos del plantel están bien, al igual que el cuerpo técnico y comisión directiva". "Estamos con el objetivo puesto para mañana que ya comienza el campeonato, y solamente estamos con un problemita económico porque estamos debiéndole dos meses (junio y julio) a los jugadores", expresó, y agregó; "ellos entienden la situación, nos están teniendo paciencia, ellos también necesitan el dinero, son trabajadores y por eso estamos haciendo muchas gestiones para poder pagar".

Al mismo tiempo explicó que ha mantenido contacto con directivos del ingenio Ñuñorco, que hoy llegaran a la institución, con gente de la empresa Secco, y otras empresas para que puedan apoyar al club. "Nos estamos moviendo para ver si podemos sanear todo". "No queremos defraudarlo a los jugadores ni al cuerpo técnico".

Con respecto a un acto político realizado en el club, el presidente expresó que "se ha cobrado un alquiler, el club generó ingreso por eso, se nos ha pagado por ese alquiler". "Con el tema de la municipalidad, fuimos un día y no había fondos, y hasta el día de hoy todavía no me puedo reunir con nadie de ahí, y por eso nos hemos movilizados más a fondo donde mantuvimos reuniones con concejales para explicarles la situación", manifestó.

"El club Ñuñorco es una institución que necesita de todo, estoy acá para pedir ayuda a todos, es un club grande de Monteros y semanalmente moviliza cerca de 500 deportistas".

"Hoy ya sacamos fiados el colectivo para viajar a jugar mañana, sacamos fiados en una farmacia para los primeros auxilio y el botiquín, a verdulerías para la alimentación, entre otras cosas". "Todo esto es plata, se necesita dinero, y algunas cosas se pagan con el aporte de los socios, pero entendemos a la gente porque la situación esta difícil."

Al hablar sobre el personal que trabaja en el club, Arroyó comentó que hay mucha gente atrás de esto, y se les tiene que pagar un sueldo. "Todo se mueve con plata, y si no tenes no podemos tener continuar con los objetivos". "Estamos haciendo todo a pulmón en el club, queremos salir adelante", cerró la entrevista a FM La Tempranera.