Un chofer sorprendió a los niños que subían al colectivo en su día

Primero la sorpresa, después la alegría. Niños y adultos que ayer subieron al ómnibus de la línea 130 sonrieron al ver el vehículo cargado de globos de colores. Con la mejor onda, el chofer tenía una careta de payaso para arrancar las sonrisas de los niños en día. Además, la música de fondo acompñaba durante el viaje que se convertía en un divertido paseo.

Víctor Hugo Salazar, unos los vecinos que subió ayer al ómnibus se llevó la grata sorpresa. No dudó en tomar una foto del chofer y luego la subió a las redes sociales. "Realmente me llenó de alegría subir alcolectivo 130, ruta 9, interno 81. Excelente acción del colectivero -escribió Salazar-. En el empalme a ruta 9 subió la mujer araña para hacerles un regalo a los niños que iban en el ómnibus", detalló.

"Nosotras lo vimos desde la vereda y nos tocó bocina y nos saludaba -escribió Andrea Carolina Salas-. Excelente lo que hacen; es un detaller hermoso y digno de imitar", agregó.



Las repercusiones se propagaron por la redes sociales. Las fotos del chofer-payaso fueron compartidas por otros tucumanos que también elogiaron la actitud del conductor. "Lo vi y me causó mucha alegría; más personas como esta", agregó Antonella Ruiz.

Cómo empezó todo

El chofer que alegró a los niños en su día es José Torres, un hombre que lleva 36 años de servicio como chofer de colectivo. Comenzó sus primeros años de trabajo en la empresa Benjamín Aráoz, después pasó a la firma Tafí Viejo Bus hasta que recaló en la línea 130 de Tafí Viejo.







"Son cositas que siempre hago para alegrar a los chicos -dijo Torres a LAGACETA.com-. Mde gusta estar con los niños y hacerlos reír. Me vestí de Papá Noel, de Rey Mago también y esta vez tenía todo preparado para el Día del Niño", explicó.

"Tenía muchas expectativas para sorprender a los chicos, porque este año también conté con la autorización del dueño de la empresa Julio Haro y de su hija Florencia Haro -detalló el conductor-. En mi casa me ayudaron mi esposa Mariela Canelo y mi hija Jessica Torres. Sin ellas sería imposible hacer todo lo que hago", remarcó.



La llegada de la "Mujer Araña"

El chofer llevó todo el disfráz para sorprender a los niños y tenía una bolsa con caramelos para repartir en el viaje. "Al llegar al empalme de la ruta 9, yo no sabía nada, pero subió Florencia Haro, la hija del dueño de la empresa, y me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien, pero que ya no tenía caramelos. Entonces ella me dijo que esperara unos minutos y se fue a su auto -recordó Torres-. Después subió un hombre araña por la puerta de atrás con dos bolsas de caramelo que empezó a repartir a los niños dentro del ómnibus. Yo no sabía que era ella vestida de hombre araña", remarcó.







Así el viaje continuó por las calles de Tafí Viejo. Al llegar a la Villa Obrera, el chofer frenó el ómnibus para hablar a una señora que iba por la vereda con su hija. Le pidió que se acercara para recibir caramelos. "En un segundo empezaron a llegar más chicos y repartimos todas las golosinas -dijo Torres-. Me emocionó ver tanta alegría de los chicos. Después, a mi compañero, Antonio Carrazana, le gustó la idea y alquiló el traje del Hombre Araña y cuando me hizo el relevo en el turno tarde apareció vestido así y siguió el turno", detalló.

