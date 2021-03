Mientras Maxi continúa luchando contra una enfermedad, sus familiares informaron los detalles que faltan para poder ser derivado a Buenos Aires.

Desde el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Salud, le expresaron a los familiares que el avión sanitario se encuentra en disponibilidad para cuando lo requieran, pero el tema está en la derivación y la aceptación del hospital en Buenos Aires, para que Maxi sea trasladado.

MONTERIZOS dio a conocer ayer, la historia de Maximiliano López, un joven de 15 años, de Río Seco, que se encuentra internado en el Hospital Padilla, con un cuadro delicado y que ni los propios médicos pueden definir qué tiene. Clorinda, tía del menor, expresó que, desde el establecimiento de salud, los médicos hacen todo lo que está a su alcance para mantener a Maxi.

“En estos momentos el problema radica en la edad de Maxi, el tiene 15 y tres meses, y el hospital emblema de Argentina para niños, recibe a pacientes hasta 15 años”, dice Clorinda. “Él no tiene obra social, tiene que ir a un hospital público, pero hasta que, desde Buenos Aires, no informen que se lo puede recibir, parece ser que desde acá no pueden hacer nada ”, dijo.

El caso es más complejo aún porque es un problema neurológico, y hay otros cuidados y protocolos que seguir.

Mientras Maxi, continúa con los cuidados de los profesionales médicos del Padilla, sus familiares tratan por todos lados de conseguir que el trámite burocrático se destrabe y pueda ser recibido en el Garrahan, o en algún otro hospital público que pueda dar diagnóstico y tratamiento urgente.