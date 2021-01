Un presunto delincuente murió de un disparo al irrumpir armado en la casa de un policía en la madrugada de este sábado. Personal de la División de Delitos contra las Personas de la Policía y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) investiga lo ocurrido en Las Talitas.

Según las primeras averiguaciones realizadas, el efectivo que se desempeña en la División Homicidios de la Policía, se encontraba descansando junto a su familia cuando cerca de las dos de la mañana escuchó ruidos en el fondo de su casa. Al salir a ver qué ocurría, se encontró con un hombre desconocido y armado.

“Al notar la presencia del intruso y verse amenazado, el empleado policial se habría trenzado en un forcejeo con el sospechoso. En medio de esa lucha, un disparo del arma reglamentaria del dueño de casa acabó con la vida del joven desconocido”, explicó la comisario Valeria Giménez Hernando, jefa de la División de Delitos Contra las Personas, unidad especial que se hace cargo de la investigación debido a que el policía involucrado presta servicio en la División Homicidios y eso impide su intervención en el hecho.

Giménez Hernando detalló que el joven fallecido aún no fue identificado debido a que en el momento del hecho no llevaba consigo ningún tipo de documentación y la familia del policía no lo conocía. “En el lugar se encontró otra arma de fuego además de la reglamentaria, que sería la que llevaba el sospechoso. Fue secuestrada junto con las prendas del policía para ser peritadas por el ECIF”, señaló.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal de Homicidios en Feria a cargo de Pedro León Gallo, que solicitó que no se adopten medidas privativas de libertad contra el efectivo policial debido a tratarse de una presunta situación de defensa propia, pero la investigación continúa abierta. “Todo es materia de investigación todavía y se esperarán los resultados de las pruebas recolectadas para avanzar según lo disponga la justicia”, afirmó la comisario.