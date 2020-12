La cena esta servida, los platos en el centro de la mesa, y picamos aquí, picamos allá, bebemos un vaso de gaseosa, un trago de vino, una lata de cerveza, y si no miramos nuestro plato, la picada será eterna, y seguramente los días posteriores también.

La Licenciada en Nutrición, Noemí Diaz Aguirre (MP 833), charló con MONTERIZOS y brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta. “Tenemos que pensar que no es la última cena”, aclara de antemano la profesional. “Aquí un punto clave, y que se lo digo a todos mis pacientes, es poner el foco en la cantidad, tal vez no podemos elegir los alimentos de mejor calidad, pero si está en nuestra mano manejar la cantidad”.

¿Cómo nos controlamos y no picamos en todos lados? “Es Importante que el 24 y 31, hagamos las comidas habituales, no saltear ninguna, hacer el desayuno, almuerzo y merienda. “Tratar de incorporar alimentos de buena calidad, por ejemplo, frutas, lácteos, verduras, carnes magras etc”, dice Díaz Aguirre, y agrega que; “»Hacer todas las comidas ayudará a llegar con el hambre justo a la cena, y será más fácil controlar las cantidades, ya que si salteo alguna, es muy probable que llegue con hambre y ante la gran oferta de alimentos de esas 2 noches, se difícil controlar las cantidades y poner un alto, es difícil controlar las cantidades y realmente escuchar las señales de saciedad que mi estómago pasa a mi cerebro»”.

Malestares digestivos, lo típico de las fiestas

Es posible salir adelante y no sucumbir antes las tentaciones de fin año. ¿Cómo prevenimos la ingesta excesiva? “Justamente la palabra prevención hace referencia a una medida que tomamos de manera anticipada para evitar que algo suceda, entonces poner nuestra mirada en el comportamiento que vamos a tener esas dos noches y también en el día después (25 y 1) que nos quedó toda la comida de la noche anterior”. La profesional monteriza destaca que hay que pensar la comida desde diferentes perspectivas, “no solo comemos para vivir, sino que comemos por gusto, para compartir con otro, comemos acorde a nuestras emociones”.

Al hablar de las emociones (¿te suena ansiedad?), Diaz Aguirre explica que “hay que encontrar el equilibrio, entre darle a mi organismo lo que necesita para cuidar nuestra salud, pero también permitirse disfrutar de eso que nos gusta, de lo que nos parece rico y nos genera placer”.

Celiacos y Diabéticos: ¿Tentaciones?

A través de su profesión, la licenciada trata frecuentemente con pacientes que tienen estas patologías, y agrega que el acompañamiento de la familia es fundamental, “hay que tenerlo muy en cuenta para opciones aptas para ellos«.

“Por lo que veo en consultorio, el celíaco se cuida mucho más, ellos ya que saben que si se salen de su alimentación sin TACC, los malestares gastrointestinales les pasan factura, es una patología donde los síntomas se hacen presente rápidamente”. Por su parte al hablar de los pacientes diabéticos, explicó que les cuesta un poco más tener ese control. “Suelen tentarse más y salir de su alimentación diaria”. “Tal vez sea un momento donde puedan disfrutar de alguna otra cosita, pero cuidando de no exceder”.

Al mismo tiempo comentó que le alegra ver que en Monteros se pueda encontrar opciones saludables. “En Monteros hoy, hay varios emprendedores que ofrecen productos Sin TACC, aptos para diabéticos, eso ayuda y facilita mucho la alimentación de aquellas personas con estas patologías”.

La nutricionista agrego que se debe crear hábitos saludables, para no volverse locos en estas épocas de fiestas con tantas opciones. “Son fechas para disfrutar en familia, comer rico, variado”. “Si tengo buenos hábitos durante todo el año, no hay porque preocuparse. “Pensar siempre en lo que haces la mayor parte de tu tiempo”. “Si esa mayor parte es saludable, el resto me queda de margen para disfrutar”.

“Como nutricionista y emprendedora siempre busco aportar mi granito de arena para contribuir y mejorar la salud de todos, desde este lugar tan lindo que elegí como parte de mi camino”, cerró.