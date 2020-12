De fondo suena «Si llega a ser tucumana», del «Cuchi» Leguizamón y Miguel Ángel Pérez, con sus pies descalzos, pero con impecable vestimenta, la monteriza Sofia Ovejero se mueve al ritmo de la hermosa zamba, la que Mercedes Sosa entonaba con orgullo en cualquier escenario del mundo.

Sofia participa del certamen federal «Mi País», que a causa del coronavirus, tuvo que ser en formato virtual. «Con todo esto de la pandemia, comenzaron a hacerse certámenes virtuales, dónde grabas tu vídeo según tu rubro y categoría, y luego lo envías para que un jurado evalúe» comienza explicando la artista a MONTERIZOS.

Ovejero comenzó desde muy chica a practicar danzas, pero desde hace casi una década se dejó llevar por el folklore. «Bailaba en Renacer, en Monteros, pero ahora estoy en la Academia José Hernández de San Miguel de Tucumán con los profes Guillo Burgos y Caro Palacios«, cuenta.

Durante la charla vía WhatsApp, Sofia deja en muy en claro que ella es un eslabón más del José Hernández. «Trabajamos en equipos, mis profes fomentan ese trabajo, somos todos, acá nadie llega solo», destaca.

Solista de Danzas Libres – Categoría Mayor, es el rubro donde Sofia avanzó a segunda instancias, entre cientos de participantes. «En Monteros hay una cultura folklórica tremenda, es como que no puede faltar en ninguna parte, todo nos nutrimos de ahí», dice como para explicar ese sentimiento por la danza.

¿Tradicional o Estilo Libre? «Ambas me gustan un montón, la verdad es que no me siento más cómoda en ninguna, digo, a las dos las disfruto y me siento igual», explica. «Creo que aprendo todo el tiempo cosas y ambas tienen sus dificultades». «Amo la danza estilizada, pero la tradicional me llama muchísimo la atención y me encanta. «Lo siento, no puedo decidir», dice entre sonrisas, la misma que lleva cuando se desliza por los escenarios o por los patios de tierras.

Por último, cuenta que le gustan más las danzas que no se ven mucho en festivales, por ejemplo, Palito, Ecuador, Zamba alegre, Amores, todas esas, son hermosas, «pero mi favorita es la cueca cuyana».

Sofia tiene la satisfacción que no tan solo en el rubro solista ha avanzando de ronda, sino también los rubros Conjunto de Baile y en Pareja, esta última, se filmó en la plaza Bernabé Aráoz, junto a su pareja también en la vida, Lucas Arias Morer.+

Solista de Danzas Libres – Categoría Mayor

Pareja de Baile

Conjunto de Baile