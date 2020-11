A esta altura de noviembre es inevitable pensar en el fin de año y todo lo que eso significa. Por tal motivo, desde el Gobierno nacional se hizo un importante anuncio que fue ratificado en Tucumán por el ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin. Se trata de la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar en diciembre y por única vez.

“Esto responde a que diciembre es un mes especial en el que siempre hay más gastos en alimentos porque todos quieren tener una mesa para navidad y año nuevo”, explicó Yedlin y comunicó que dicha acreditación sucederá el día 18 del mes en cuestión».

Tras enfatizar que cobran 4 mil pesos los titulares con un hijo y 6 mil los que tengan dos o más, recordó que en noviembre, el depósito de los montos regulares se hará el viernes 20.

Por otro lado, se refirió a la reciente entrega de 10.000 nuevas tarjetas alimentar e informó que quienes no pudieron retirar en la fecha correspondiente, deben acercarse a la sucursal del Banco Nación más cercana a su jurisdicción.

Siguiendo con las novedades de fin de año, el funcionario aclaró los rumores sobre las canastas navideñas. Expresó que, de llegar, irían directamente a las organizaciones sociales, pero remarcó que no hay información concreta. Además, aseguró que el Gobierno provincial, este año, no repartirá canastas navideñas porque priorizó la compra de alimentos.

Por otro lado, habló sobre la situación sanitaria. En ese marco manifestó que “fue un año muy complicado para todos, chicos que no pudieron ir a la escuela o clubes, que son lugares de contención, negocios que tuvieron que cerrar, entre otros afectados.

«Entendemos el cansancio, pero es importante seguir concientizando y entender que falta poco para que haya vacuna, una noticia fantástica que generó un poco de optimismo”.

Precisamente sobre la vacuna y la campaña de vacunación, sostuvo que será la más grande de la historia argentina: “Va a generar cobertura a los grupos más vulnerables, pero no hará que deje de circular el virus, por lo cual será importante seguir manteniendo las recomendaciones.

Para concluir, y a poco tiempo de conocerse un nuevo informe de la UCA sobre los índices de pobreza e indigencia, Yedlin comentó que “sin lugar a dudas va a mostrar lo que uno percibe cuando recorre los barrios, que habrán aumentado».

«De lo que no tengo dudas es que la próxima medición será mejor porque uno comienza a percibir que la economía vuelve a activarse. Sin lugar a dudas hay que tener presente el contexto de la pandemia que afectó a todo el mundo y Tucumán no fue la excepción”. No obstante, mostró confianza en los planes económicos anunciados y por anunciar por el Gobierno nacional.