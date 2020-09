Desde las 7 de la mañana, los trabajadores del limón cortaron la Ruta Nacional Nº 38 (traza vieja) en la zona de Citromax y a la altura también de Parada de Los Soria. El motivo obedece a la falta de respuesta por parte del gobierno nacional con los planes interzafra.

Alejandro Romero Olmos, referente de los cosecheros autoconvocado expresó que «es un gobierno que vulnera los derechos de los trabajos, el campo reactiva la economía del país, y no es justo que nos nieguen un plan digno».

Y agregó «trabajamos en medio de una pandemia, para llevar sustento a nuestras familias, pero también trabajamos para la reactivación del sector, pero el gobierno nos deja abandonado».

Por último el referente expresó que no se sienten representados con el sindicato, «nos mandaron a trabajar sin protocolos de sanidad, y si no te adherís al gremio no podes cobrar el plan», concluyó.

El corte se extenderá hasta pasado el mediodía.