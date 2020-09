El Concejo Deliberante de Monteros sesionó durante la noche de ayer de manera virtual, y envió a comisión una nota firmada por el concejal suspendido Hernan Aldonate, en donde manifestaba su pedido de volver al recinto, ya que, según la nota, la justicia se había expedido de forma favorable sobre su causa.

“Estamos en sesión permanente, ayer, como hace un par de semanas atrás, ya sesionamos vía virtual para evitar contacto estrecho con nuestros compañeros, y además porque el recinto es no es muy amplio”, indicó Fabian Gimenez, presidente del Concejo. Luego, al ser consultado sobre la nota del suspendido concejal, expresó que será tratada en Comisión, para luego ver si ingresa o no a Sesión.

“Hasta antes de la nota del concejal, nosotros no teníamos respuesta alguna de la justicia, al entrar el pedido de ingreso, volvimos a remitir una nota al Centro Judicial Monteros para ver el estado de la causa”, precisó, y explicó que “desde el Juzgado de Instrucción Penal se notificó que todavía la causa no tiene resolución alguna, y que desde Fiscalía no se remitieron más actuaciones desde el día 19 de junio a dicho juzgado”. “Nosotros tenemos que esperar que la justicia remita toda la causa para ver los pasos a seguir en el Concejo”.

Dos proyectos aprobados que beneficiaran a propietarios de vehículos

Antes de la nota, los concejales aprobaron dos proyectos por unanimidad. El primero, faculta al Departamento Ejecutivo las gestiones para un Taller de Verificación Técnica Vehicular, y el segundo la implementación de un Registro del Automotor.

«Es importante tener el taller, y además el registro, ya que eso significará que ya no haya que viajar hacía otras ciudades para realizar, más en esta época de pandemia», dijo el presidente.

Los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad en la sesión virtual.