El ex intendente monterizo, Enrique Pedicone, hizo público los audios donde se escuchan las charlas con el vocal de la Corte Daniel Leiva.

La charla se dio la mañana del 28 de Julio en un encuentro que ambos tuvieron en un bar de Barrio Norte a metros de la vivienda del juez Pedicone, antes del inicio de la audiencia oral y pública por el caso de Bussi.

Luego de saludarse, ambos jueces inician la charla lamentando el fallecimiento del ex juez Salvador Ruiz y luego se escucha como el vocal introduce el nombre “Osvaldo” en la conversación, haciendo referencia al vicegobernador Osvaldo Jaldo. Tras un cambio de lugar dentro del bar, porque había una mujer que había incomodados a los magistrados, el vocal prepara la conversación para hablar de la aduciendo del legislador Bussi.

En el audio además de invocar Leiva que había un pedido del Vicegobernador para que “pique Bajo” la causa Bussi, Leiva habla de “Juan” por el gobernador Juan Manzur y sostiene que “tenemos que ser cuidadosos en lo posible de mantenernos juntos… porque nosotros estamos con el gobierno y este espacio”.

La transcripción de la grabación:

Pedicone: contame negrito porque estamos….

Leiva: dos minutos, el temas es el siguiente

Pedicone: va a estar la prensa hoy, toda la historia… van los pañuelos verdes….

Leiva: a ver el concepto es este: vos sabés la relación de odio y amor que tenemos con ese espacio que nos es funcional.

Pedicone:lo sabe todo el mundo

Leiva: lo sabe todo el mundo, el tema es el siguiente…. Que el dice es, lo tengo que manejar en lo posible de mantenerla a esta gente, toda esa cosa que anda dando vueltas, lo que es ese grupo, tengo que mantenerla junta para que no se desmadre o se van con uno, se van con este otro…. Entonces que es lo que dice: sin hacer macana sacudirlo al tipo que tenga que sacudir, vos sabrás…. Yo la verdad es que yo ni la entiendo a la causa es una cosa que es entre chuparle el pingo y cuentas bancarias….



Pedicone:es por un abuso sexual…

Leiva: El tema es que tenés que manejarlo con un equilibrio porque tenes todo aval, entonces de no llegar al punto de generar una situación que el tipo este pueda herir la imagen de la cámara, porque ahí y se nos arma el quilombo, hasta capaz que un fuego cruzado amigo que se les ha ido de las manos ojo no. Entonces no que el pedido, porque la verdad que no te pueden pedir nada, poniéndote en otros términos si vos queres corroborarlo esto de alguna manera con Osvaldo.

Pedicone:si vos me decís que hablaste con Osvaldo no tengo porque dudarlo

Leiva: es así, me ha llamado para eso y Juan también me dijo, estuve hablando con él el otro día y me dijo una cosa que tenemos que ser cuidadosos en lo posible de mantenernos juntos… porque nosotros estamos con el gobierno y este espacio, yo hablo todavía como en primera persona (rie) así es el tema amigo

Pedicone: hablás como si estuvieras ahí….

Leiva:el tema es que hay un interés en que no se llegue al punto de que generemos algún elemento que habilite que al tipo lo tengamos que detonar dentro de la Legislatura… yo no se que es lo que se tiene que resolver en esta audiencia.

Pedicone: van a a ser varias audiencias, esta es la primera porque no podemos saber hasta…

Leiva: (inaudible)

Pedicone: el juez de primera instancia un tal Cardozo que yo no conozco lo tiene acorralado, entonces el termina sumiendo que el entiende que acá hay algo raro. La verdad que no lo conozco al expediente. Sabés de que depende Daniel de lo que se vea en la cancha, hasta acá está todo bien, pero ahí arriba vos estas inspirado como defensor, estas inspirado como fiscal, ahí arriba tenemos que hacer el equilibrio, por eso notás que estoy ansioso. porque además es una audiencia jodida porque aparece alguien…

Leiva: la prensa, la prensa todo lo jode… sin hacer pelotudeces porque nadie te pide que te vayas a inmolar, el tema es que… siga picando abajo, volverlo a donde tiene que estar, que se maneje la intensidad qué vaya y vuelva a instrucción…. Más que nada despegártelo del tema como para que siga picando bajo porque la medida que pique arriba ya nos va a llegar a nosotros en algún momento y no llegar a un punto de no retorno.

Fuente: Contexto