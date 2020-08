¿Se acuerdan de médico que en plena cuarentena salió a andar en bicicleta e insultó a un guardia de seguridad de un country? Bueno, volvió en forma de turista en Tafí del Valle. Cómo es su especialidad lo hizo insultando a los gritos frente de una cámara.

El doctor había probado las mieles de la fama allá por los primeros días de abril, cuando el aislamiento estaba en pañales. En aquella ocasión, se había virilizado un video en el que el hombre mostraba sus dotes de prepotente frente a un trabajador que intentaba hacer respetar las normativas sanitarias.

¡Yo te voy a curar cuando te estés muriendo!», advertía el profesional de la salud, para luego esbozar: «¡No voy a ir un pingo afuera!», completando con «¡A no que no voy a entrar! ¡A no que no voy a entrar! Mirá vos que yo no voy a entrar porque vos lo digas. Me importa un choto. Avise que he venido, yo voy a entrar cuando se me cante el pingo».

Más tarde, la Policía de Yerba Buena fue a buscarlo y llevó a la comisaría. Ahí, el prestigioso médico volvió a lucirse: “Quiere tener un poco de protagonismo el negro ese, quién será… ¿Quién se cree que es? Debe querer tener un poco de protagonismo”, y prosiguió: “No lo conozco, tiene que ser un pelotudo que gana 4 cifras. Yo gano 6 cifras y me voy a poner a pelear con un boludo que es portero. Los tipos quieren notoriedad… se meten con cualquiera”.

Esta vez, el doctor, identificado como Ernesto Presbich, volvió a dar muestras de excelso léxico al violentar a una trabajadora municipal de Tafí del Valle. Según logró reconstruir eltucumano.com, la mujer le recomendó que se acomode el barbijo por encima de la nariz, algo que el médico no toleró.

Otra vez el médico , otra vez sopa! Se enojó con una trabajadora de la Municipalidad de Tafí Del Valle, le decían que debe ponerse el Barbijo por arriba de la nariz y se enojó! Esta vez le dijo burra pic.twitter.com/nw3LmWXucb — JR (@cybercorcho) August 18, 2020

En el video publicado en la cuenta de Twitter del periodista de radio Metropolitana Corcho Rodríguez, se alcanza a ver a Presbich respondiendo a algo que la taficeña le dice antes: “Sos Mentirosa y escrachadora, haceme un favor y ponete a estudiar. Sos una burra”, a lo que la mujer responde: ¿Y usted?… Qué mal educado que es el señor”, cierra.

Así reaparece en acción el doctor Ernesto Presbich, tratando de recuperar popularidad, haciendo lo que mejor le sale: insultar trabajadores delante de las cámaras.

Fuente: El Tucumano