Las características socioambientales y urbanísticas de Tucumán cumplen con muchas de las condiciones necesarias para la provincia se transforme una zona endémica de Dengue. La doctora Andrea Lascano, a cargo del Control y Vigilancia de Arbovirus de la provincia aseguró que, si bien es una posibilidad a largo plazo, existen estrategias que se pueden desplegar, por parte de la sociedad y a través de la acción conjunta del Estado con ONGs y otros organismos.

Tucumán batió su propio récord de infectados con dengue en la última temporada. Con más de 6000 casos positivos, superó ampliamente las cifras de contagios de los brotes de 2009 y 2016. La presencia de mosquitos en pleno invierno y con la primavera en puertas, genera alarma en los tucumanos.

“Es necesario recordar que tenemos pocas epidemias, la de 2009, la de 2016 y la última de 2020. Si Tucumán podría convertirse en zona endémica de dengue, falta un tiempo para que eso ocurra. Tienen que confluir muchos elementos que por el momento no se están dando”, detalló la doctora Lascano en diálogo con eltucumano.com.

La profesional aseguró que en este invierno puede haber presencia de mosquitos, sin embargo, desde junio no se han vuelto a ver Aedes Aegipty, los ejemplares que transmiten el virus. Tras la magnitud del último brote, a pesar de no estar en temporada estival, no se dejaron de hacer los controles de casos sospechosos de dengue. “Ingresan aproximadamente 7 casos sospechosos por semana. Es decir, casos con sintomatología a los que se les realiza la prueba y hasta ahora todos dieron negativo. Ese es otro indicativo de que el mosquito podría no estar”, explicó.

En general, al no ser Tucumán una provincia endémica por el momento, se determinan como casos sospechosos aquellos que además de presentar fiebre, cefalea y dolor retro ocular, cuentan con antecedentes de viaje a una zona de circulación. Sin embargo, en el histórico brote que registró la provincia este año, Tucumán ha sido zona de circulación, por lo que no hacía falta el antecedente de viaje para clasificar los casos sospechosos.

“Independiente de la temporada lo que hacemos es continuar con la vigilancia epidemióloga de casos sospechosos. Sobre todo, porque hemos tenido brote este año. Independientemente de que la gente no se esté trasladando”, señaló.

Para ser una provincia endémica, hace falta no solo la presencia del Aedes aegypti, sino que el mosquito esté infectado. “Como Tucumán no es una provincia endémica de la enfermedad, necesitamos un caso positivo que contagie a los mosquitos. Hay varios factores que tienen que darse para poder desarrollar mosquitos infectantes”, añadió Lascano.

Para llevar tranquilidad a la población, la doctora recordó cuáles son las condiciones que aun impiden que el mosquito se instale infectado y se desarrolle en la provincia. “A pesar de que hayamos tenido temperaturas altas las últimas semanas, no llovió. Si no hay lluvia ni humedad, no se dan las condiciones para que el mosquito se reproduzca. Además, la variabilidad de la temperatura ha sido muy grande, son mañanas muy frías con tardes muy cálidas, eso tampoco ayuda a que el mosquito se reproduzca”, enumeró.

“Una cosa favorable que tenemos es la variabilidad térmica. Aunque sean pocas, tenemos temporadas en las que la temperatura baja a menos de 12 grados, y nuestro mosquito no ha llegado a adaptarse a eso. Pero hay que seguir observando su comportamiento, para que no pase”, añadió.

¿Qué se puede hacer?

En vistas a la próxima temporada estival, la profesional exhorta a los tucumanos a que cambien sus hábitos para evitar brotes de grandes magnitudes e insta a los organismos del Estado a implementar estrategias transversales para reforzar la prevención.

“Lo que uno espera que después de una epidemia es que todos hayamos entendido la forma de contagiarse y cómo se puede prevenir. Hay que estar atentos en septiembre, cuando aumenta la temperatura sostenidamente y empiezan las primeras lluvias y los huevos pueden haber quedado en los recipientes afuera al final de la temporada de mosquitos”, explicó y remarcó que los huevos pueden persistir hasta un año entero. Entonces cuando se den las condiciones, van a empezar a nacer Aedes Aegypti.

En esta dirección recomendó deshacerse de todos los recipientes con agua que no hayan podido desechar hasta el momento, pedir ayuda en caso de que traten de recipientes grandes como tanques de agua y piletas ya que son criaderos potenciales.

“En 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del que nos nutrimos para tomar decisiones, más de 6000 casos en Tucumán, por nexo epidemiológico y por laboratorio. De un total de 8400 denuncias. Distribuidos la mayor cantidad de casos en las semanas epidemiológicas N° 16, 17, 18 y 19, semanas en las que se dio el pico de casos”.

Por último, Lascano, envió un mensaje a la población. “Que la epidemia nos deje el aprendizaje de que no es una problemática que solamente es responsabilidad del sector Salud, tienen que haber un compromiso del todo el Estado en general en incorporar la prevención de esta enfermedad como política de Estado. Cumplimos con todas las condiciones para que el mosquito se instale, pero también con estrategias preventivas para que cuando tengamos brotes, sean de mucha menor magnitud del que tuvimos la última temporada. Todos los organismos, educativos municipales comunas ONG, debemos trabajar en conjunto”, concluyó.

Fuente: El Tucumano