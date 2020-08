«El sábado a las 18.30 lo encontré a mi hermano muerto, se había quitado la vida. Se llama Cristian Fabian Herrera y tenía 21 años. Los vecinos llamaron a la Policía, aguardaron hasta que lleguen de la división forense, a las 23. La comisaría 11 llamó para mandar un servicio de sepelio desde Defensa Civil, nosotros en el duelo no podíamos hacer nada», inició el relato Yenifer Herrera, de 24 años, a este diario. Su hermana contó que los forenses le explicaron que el deceso habría ocurrido aproximadamente a las 9.

«Él quedó en cama hasta conseguir el sepelio. El domingo a las 11 llegó el servicio. La gente de una empresa vino, hicieron salir a todos de la habitación y lo pusieron en ese cajón de cartón. No nos dimos cuenta porque estaba envuelto en telas. Pedimos sacarlo y ‘hacerlo caminar’, para que el barrio se despida de los lugares donde él le gustaba pasar, pero no nos dejaron, nos decían que no se podía. Lo llevamos luego al Cementerio del Norte. Ahí los empleados dijeron: ‘qué es esto, no se puede traer un ser humano así’. Recién ahí caímos. En el cementerio la gente nos dijo que si lo ponían en las cintas para bajar el cajón al nicho se podría desfondar porque era cartón. Encima le cobraron a mi mamá $ 1.000 para trasladarlo desde la casa hasta el cementerio. Nos dieron un cajón de madera ahí para poder enterrarlo como corresponde, con algo de dignidad porque en eso de cartón no se podía… (se frena) Nos dieron un cajón decente», continuó Herrera.

Ella comentó que un día después del entierro fueron empleados de esa firma con un cajón de madera y habrían ofrecido cambiarlo. «Fue una burla, un horror. Cuento esto porque no quiero que ningún pobre de La Costanera se muera y le manden un cajón de cartón para enterrarlo. Quiero que se entere el Gobierno porque no pueden mandarlo a mi hermano así en una caja. Simplemente queríamos despedirlo del barrio con un cajón como se debe», finalizó.

Fernando Torres, titular de Defensa Civil de la provincia, explicó que el servicio de sepelio gratuito debe hacerse con cajones de madera. «El cajón debe ser de madera, nosotros recibimos llamadas las 24 horas, autorizamos el servicio para personas sin obra social. Es para personas que no tienen cobertura, de mucha vulnerabilidad. Llamamos a las empresas que dan el servicio con cajones básicos pero siempre de madera. No sé por qué no fue de madera, nosotros no somos el organismo contratante del servicio. A través de otro ministerio desde 2005 prestamos este servicio: la gente llama al 103, hay un call center y damos respuestas siempre. Este año vamos brindando quizás un promedio de tres casos por día, pero depende de la coyuntura. Dependen de algún accidente de tránsito, hechos de violencia o tragedias que se producen en barrios vulnerados. En el primer semestre del año brindamos 500 sepelios, es un dato duro de la estadística», respondió el funcionario.

El ataúd de cartón suele utilizarse para contextos con un elevado número de fallecimientos. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social provincial, a cargo de los convenios para brindar el servicio se sepelios, informaron que se enteraron por las redes sociales y que iniciarían una investigación para dilucidar la irregularidad. La empresa que brindó el servicio se llama «La Nueva».

Fuente: La Gaceta