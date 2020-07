El actual contexto social y sanitario por la emergencia epidemiológica vigente en el país y particularmente en nuestra provincia, dio lugar al surgimiento de numerosas fake news que solamente buscan desinformar a la sociedad y causar pánico entre sus habitantes.

Ante esta situación, la Secretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad, lanzó una campaña en contra de esta maniobra y brindó recomendaciones para identificarlas y prevenirlas.

Estamos trabajando en una campaña para identificar noticias falsas y como actuamos frente a estas. Es un fenómeno que se potenció en tiempo de pandemia, pero ya veníamos trabajando años anteriores, son el nuevo enemigo de la comunidad, son el elemento que trata de desestabilizar, busca desinformar, generar pánico y temor en la comunidad y por eso es que tenemos que apelar a la realidad social”, sostuvo el titular de la Secretaría, José Farhat.

Las noticias falsas son construidas para generar un resultado determinado en un momento donde empieza a haber incertidumbre en la población. Alrespecto agregó: “Estas noticias falsas son diseñadas, tienen algún título que nos genera alguna emoción o que nos llama la atención. Por eso, debemos observar el contexto y tenemos que analizar la fuente de la información que nos llega”, explicó.

Por esta situación, Farhat aseguró que deben tratar de identificar estas noticias: “tenemos, en este tiempo, que tratar de generar un ejercicio que es el de poder verificar las fuentes oficiales, ir a la página del Ministerio de Salud, mirar la página del COE en el caso de Tucumán, donde nos permita verificar si la información es real, es activa, tenemos que pensar que además nos encontramos con cadenas de WhatsApp que se viraliza un mensaje sin haber chequeado si en realidad ocurrió en la provincia”, comentó detalladamente.

En este sentido, agregó que “es muy importante identificar que existen videos falsos, no tan solo noticas gráficas, sino también video de algún especialista que aparece hablando, traducido en otros idiomas y creemos que lo que habla es real, pero tal vez la traducción no concuerde con lo que está diciendo la persona y tal vez no es un especialista entonces tenemos a generar de chequear la fuente, chequear si están en portales oficiales”, sugirió.

Finalmente, recomendó que, “existe hoy una plataforma dentro del Télam que nos permite chequear la información y en la provincia, a través de un esfuerzo institucional del gobierno de la provincia se está trabajando en campañas para poder llevarles a la comunidad la tranquilidad de que las noticias son falsas y en el caso que las identifiquen pedimos que no las viralicen”, cerró.