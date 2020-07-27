Esta mañana, el Gobierno Provincial, dio a conocer el cronograma de pagos del $20 para los empleados estatales.
Se informó también que la segunda cuota del medio aguinaldo para quienes quedaron alcanzados por el decreto que fraccionó en tres partes dichos haberes saldrá el mismo día.
Cronograma
MIERCOLES 29 de julio
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA )
JUEVES 30 de julio
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
-EDUCACION ESTABLEC. OFICIALES –
-PODER LEGISLATIVO
VIERNES 31 de julio
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
SÁBADO 1 de agosto
-ADMINISTRACION CENTRAL
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-COMUNAS RURALES
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)