A las 11 de este sábado, la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, brindó detalles acerca del bloqueo epidemiológico llevado adelante en Lastenia, de Banda del Río Salí, donde se aislaron un total de nueve manzanas a partir de la detección de ocho nuevos casos de Coronavirus durante la noche del viernes.

En este sentido, la titular de la cartera sanitaria se refirió puntualmente a dos cuestiones: al origen del brote, relacionado de forma directa al denominado Caso 97 –un hombre de 68 años-, pero primero aclaró lo que tiene que ver con el tipo de circulación viral a partir del nuevo foco de COVID-19 en la provincia, una duda que invade a los tucumanos en general. “Debíamos saber si había circulación comunitaria en la zona; hoy podemos decir que la circulación es en conglomerados, hasta hoy; seguimos estudiando todos los contactos, directos e indirectos, de esta persona”, señaló Chahla.

La funcionaria detalló que, de los 10 familiares del hombre de 68 años, dos dieron negativo, al igual que otras 30 personas con las que tuvo contacto indirecto por su trabajo.

“Estamos convencidos dónde se contagió”, sentenció la ministra de Salud, al referirse al origen del brote. Se trata de un familiar del Caso 97, quien por su trabajo está en contacto permanente con camioneros. “Hay nexo epidemiológico con persona de viaje, una persona que trabaja en lugar donde transitan muchos choferes”, detalló.

Por otra parte, Chahla indicó que se aislaron preventivamente nueve manzanas de Lastenia. Sólo las personas que viven dentro del perímetro, y que por alguna razón estén fuera de sus hogares desde ayer viernes, podrán ingresar. Sin embargo, una vez dentro no podrán volver a salir por 14 días. “La entrada y salida de la gente a Lastenia será solamente previo control sanitario”, señaló la funcionaria.

La policlínica Santa Rita, que se encuentra dentro del perímetro aislado, será el centro médico encargado de la asistencia médica de quienes permanecerán aislados por dos semanas. “Vamos a trabajar para que la gente esté tranquila. Si bien son muchos casos en una sola familia, lo que hicimos es importante, el poder bloquear rápido el virus”, explicó Chahla y agregó: “Queremos llevar tranquilidad. Esto es un aislamiento preventivo; nosotros vamos a estar asistiéndolos”.

La Municipalidad de Banda del Río Salí, en tanto, tendrá a su cargo la asistencia alimentaria de las familias dentro del perímetro preventivo. Desayuno, almuerzo y cena; las comidas serán provistas desde la jefatura municipal, mientras que el Ministerio de Seguridad de la Provincia será el encargado de controlar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social en todo el municipio. Cabe aclarar que, si bien desde el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria (COES) se descartó volver de fase de aislamiento, sí se reforzará la tarea preventiva mediante agentes sanitarios y de seguridad. “Se va a controlar que se cumpla a rajatablas el distanciamiento”, advirtió el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros.

“Acá no tiene que haber pánico. Lo primero que tenemos que hacer es no enfermarnos. No hay que tener pánico, por lo general no es una enfermedad grave”, indicó Luis Medina Ruíz, titular del Sistema Provincial de Salud (SiProSa), quien además brindó detalles sobre cómo se detectó el Caso 97, contagio originado en Lastenia: “Tuvo un par de consultas en el Santa Rita, un control de presión arterial, una consulta casual. Luego fue al Hospital Eva Perón por insuficiencia cardíaca y desde ahí fue derivado a una clínica privada. Allí, por una febrícula, se le hizo un testeo y se le detectó la enfermedad”.

Fuente: El Tucumano