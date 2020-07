Desde que se puso en agenda el tema de la contaminación ambiental que produce el ingenio Ñuñorco se realizaron algunas reuniones y una marcha. Una de esas reuniones fue hace una semana atrás en la que participó el intendente Francisco Serra, y la abogada María Yossen.

Yossen brindó detalles a MONTERIZOS sobre lo que se acordó en esa reunión y las medidas sobre las cuales se avanzarán «Con la inspección de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA), en relación a la mejora del funcionamiento de los sistemas de lavadores de gases instalados en las calderas, se emplazó a la empresa a trabajar sobre puntos claves para comenzar a solucionar la problemática. Vencido este plazo, se realizaría una nueva reunión con todas las partes involucradas, es decir: Municipio, SEMA, representante del ingenio y la algún representante del movimiento civil».

La abogada monteriza puntualizó además que el tiempo dado a la fábrica es de 5 días hábiles «para presentar el plan de mejoras, plazo que vence el viernes próximo, estamos expectantes de la presentación y esperanzados en que encontremos un acuerdo equilibrado y razonable para todas las partes, con acento en los reclamos vecinales»

Entre las acciones que el ingenio debería accionar están:

Instalación de sensores de temperatura en la caldera número 9.

Implementación de software auditable con registro histórico de temperatura de gases emitidos por las chimeneas y caudales de agua suministrados a los sistemas lavadores de gases.

Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de filtros, mediante un plan de mantenimiento auditable.

Puesta en funcionamiento y mantenimiento permanente de las plataformas para muestreo de emisiones gaseosas.

Presentación de documentación correspondiente al circuito de agua con cenizas y agua de retorno a lavadores de gases.

Dichos y entredichos

El fin de semana se realizó la marcha de vecinos para visibilizar la problemática de la contaminación por cenizas que genera el ingenio. En la misma uno de los ambientalistas, Peter Naztor expresó en relación a la reunión en la que estuvo presente la abogada María Yossen «Ella forma parte del grupo, pero no nos avisó de la reunión de la Municipalidad, y no fue en representación nuestra, y en los posteos en redes sociales del intendente Pancho Serra, figura que nos representó. No puedo decir que ella nos representó, porque nadie se enteró de la reunión, supongo que tenía toda la buena voluntad, pero nosotros no lo sabíamos».

Yossen también se refirió a los dichos de Naztor los definió como «desafortunados. Generó malestar general. Después de reflexionar tomó otra postura. En una entrevista radial públicamente pidió disculpas y se retractó de sus dichos». «Aclarado el tema, continuamos con la lucha» concluyó Yossen quien reafirmó «No quiero que nada empañe la legitimidad del reclamo o desvíe el foco de atención».