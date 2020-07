En el marco de la protesta por la falta de pago de los sueldos de 4 meses, los trabajadores de la empresa Aconquija, avanzaron con los móviles hasta la Plaza Independencia, para manifestarse frente a Casa de Gobierno. Se encuentran acompañados por personal nucleado a UTA Tucumán.

Antes de poder llegar a destino, sufrir un bloqueo en la intersección de las calles San Martín y Virgen de la Merced, de la ciudad capitalina, por un grupo de policías. Recién al mediodía pudieron avanzar hasta el principal paseo público de San Miguel.

Son 110 choferes que no cobran sus sueldos desde abril, los cuales desde la paralización de los servicios de pasajeros de larga distancia, no trabajan y no cobran sus haberes. Aguardan el beneficio nacional de la ATP.

Apoyo a los choferes

Organizaciones sociales y un grupo de docentes autoconvocados se sumaron al reclamo de los trabajadores de transporte.

Raquel Grassino, referente de los docentes autoconvocados expresó a Los Primeros, en tono de indignación que “es imposible garantizar el regreso a las aulas durante la pandemia cuando la situación con el transporte público es insostenible”.

“Todas las semanas el transporte tiene un nuevo conflicto, nosotros como docentes autoconvocados, en solidaridad con todos los reclamos de las distintas organizaciones sociales, decimos que “no vamos a volver a las aulas”. Hoy la salud y la vida están primero”, expresó Grassino.