El contagio de dos médicos tucumanos con Coronavirus este viernes, encendió todas las alarmas en la provincia. Profesionales de la salud que cumplían un rol de acompañamiento en el centro de aislamiento de la Sociedad Rural, que habían dado negativo en un hisopado anterior –realizado el 23 de junio- y hoy dieron positivo.

“Es muy difícil determinarlo”, dice Rossana Chahla, ministra de Salud provincial, sobre las circunstancias del contagio de los médicos. Anteriormente había precisado que los profesionales habían estado en contacto con algunos de los infectados que integraron el contingente de 61 personas que ingresó desde Buenos Aires el 7 de junio.

En el colectivo se ha visto alta contagiosidad del virus”, explica a eltucumano.com la alta funcionaria del Gobierno, quien indica que 26 pacientes positivos del colectivo se encuentran internados en hospitales, una decisión que fue altamente criticada por el reconocido cirujano Jesús María Amenábar. “A los pacientes, ahora que tenemos pocos casos, debemos tenerlos muy controlados en los hospitales, a pesar de ser asintomáticos. Así poder asegurarnos de que puedan cumplir ese control absoluto”, fundamenta la ministra.

Chahla volvió a insistir, como días atrás, que el Ministerio de Salud provincial no intervino de ningún modo en el proceso de repatriación de tucumanos. “Nosotros desde Salud no sabemos, son personas de Tucumán que quieren volver a su provincia, nosotros no intervenimos en eso. Llegaban todos los días colectivos, recuerde que llegaban también colectivos con trabajadores golondrinas”, insistió.

