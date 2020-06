Los vecinos se despertaron por las explosión causada entre los cables del servicio eléctrico en un poste de luz público, en el barrio Belgrano, entre San Lorenzo y Catamarca. La situación preocupa.

Una de las vecinas, se encuentra sin luz en su casa y se le quemaron focos y una tele, los demás residentes del lugar creen que es a causa de las explosiones de los cables de afuera, que despertó a todos los de la cuadra.

«Esto siempre pasa cuando llueve, parecen fuegos artificiales, pero es la electricidad. Llamé a EDET y me preguntaron ‘¿Ud. está segura que puede ocasionar un incendio?’, pero no dijeron ‘sí. Iremos a ver’ y no sabemos entonces qué hacer» expresó otra vecina indignada a MONTERIZOS, temprano en la mañana.

Alrededor de las 08:45 el personal de guardia de EDET llegó para controlar, luego de los insistentes llamados de diversos vecinos que se encontraban atemorizados por lo que podría ocurrir, si las chispas tomasen contacto con algo inflamable.