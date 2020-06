Este martes, el secretario del Sistema Provincial de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruíz habló sobre la situación epidemiológica de la provincia, donde dio un reporte de los infectados de coronavirus y las personas que se encuentran aisladas por prevención, además de lo que se espera para las próximas semanas con la llegada del invierno.

El funcionario destacó esta mañana el funcionamiento de todos los dispositivos preventivos y de control ante la pandemia al señalar que todas aquellas personas que llegan a la provincia son detectadas y aisladas hasta confirmar su estado de salud. Sostuvo que en estos momentos 11 son los pacientes que se encuentran internados, fuera de peligro y de terapia intensiva, mientras que unas 350 personas permanecen aisladas con todos los controles epidemiológicos de rigor.

“Eso no quiere decir que sean personas afectadas por covid-19”, afirmó el Medina Ruíz en Los Primeros. Y aclaró: “son tucumanos que estuvieron en otras provincias o países y que deben hacer la cuarentena obligatoria. Por eso permanecen aislados en hoteles o centros de aislamientos a la espera de que transcurran los 5 días para realizar el hisopado y así descartar cualquier caso de coronavirus”.

Luego, el galeno reiteró que en Tucumán no hay circulación comunitaria de COVID-19, aunque advirtió que esto no es motivo de relajación. “No nos podemos relajar y no creo que se puedan flexibilizar más actividades que las que ya se hicieron”.

“Nuestra preocupación es que aparezca un caso positivo que consulte a nuestros consultorios febriles por fiebre o problemas respiratorios. Le hacemos el hisopado correspondiente y da positivo. Si esa persona no tuvo antecedentes de viaje, no tuvo contacto con infectados, sabemos que se contagió 14 días atrás, ahí tendríamos problemas”, explicó el titular del Siprosa que luego se refirió a la posibilidad de dar pasos atrás:” Es suficiente con que haya la confirmación o la sospecha de que hay circulación comunitaria para que uno evalúe comenzar a restringir las flexibilizaciones que se dieron hasta ahora”, sentenció.

Por último, Medina Ruíz estimó que las próximas dos semanas serán críticas para la provincia, por las bajas temperaturas y la incidencia que pudieran tener algunas enfermedades respiratorias en la población, como la bronquiolitis y la gripe. “Son enfermedades que hasta aquí parecen controladas por la baja circulación de personas y el uso de tapabocas”, finalizó.

