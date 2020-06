A causa de la pandemia y tal como sucedió ayer en la provincia, el Gobierno Nacional del presidente Alberto Fernandez decidió que la Promesa de Lealtal a la Bandera sea por teleconferencia y una alumna monteriza representó a todo Tucumán, y junto a otros 30 niños de cuarto grado de las 23 provincias que componen el país dijeron el tradicional «Si Prometo» que retumbó a lo largo y a lo ancho del país.

María Victoria Tallini, alumna de la Escuela N° 119 Provincia de Mendoza, representó a todos los niños que cursan 4° grado, y «Prometió Lealtad a la Bandera» en una emotiva celebración transmitida hacía todo el país por la TV Pública. En Monteros, el comedor la vivienda de la Familia Nuñez sirvió como un mini estudio, ya que por cuestiones de conectividad a Internet (requerimiento indispensable para la promesa), no pudieron hacerlo en su hogar.

Vicky, como la llaman sus compañeritos en la escuela, hacía más de 90 días que no usaba el delantal, pero desde hace varias noches ya lo tenía listo, de manera impecable, para lucirlo durante este sábado.

A las 10 de la mañana era la prueba con todos los alumnos de las provincias. Con una sonrisa pícara, y un poquito de nervios, «Vicky» ensayaba el «Si Prometo», y se acomodaba el delantal, la Escarapela y la Banda, que lucía esplendida.

A las 11, el Presidente Alberto Fernandez dio la bienvenida a los niños y les dijo: «La pandemia no nos deja estar cerca, estamos a la distancia, cada uno en un lugar distinto». «Esta idea es de Celina, estudiante de cuarto grado de la provincia de Neuquén que me envió una carta en la que le pedía que, a pesar de la cuarentena ella y sus compañeros alumnos pudieran realizar la tradicional promesa en la escuela». Tras esas palabras procedió a la ceremonia.

Al terminar el acto, «Vicky» saludo a su mamá, Sibila Seredisky con un emotivo abrazo que les hizo brotar lagrimas de alegría. «Para nosotros, como padres, es un orgullo poder vivir este momento», expresó Sibila, y remarcó que su esposo, Angél Tallini, no pudo estar presente por estar cumpliendo con su deber, ya que es miembro de Gendarmería Nacional. «Tenemos un sentido de pertenencia muy grande por nuestra patria», dijo.

«Me encantó, fue muy emocionante vivir todo esto» dijo Vicky a MONTERIZOS, con un marcado acento litoraleño. Victoria, vive en Monteros hace casi 4 años, y siempre fue a la Escuela 119°, se siente una monteriza mas. «Cuando mi mamá me contó en una noche de esta semana, me emocione mucho», expresó, y por supuesto, como no estar emocionada, ya vivió una jornada importante en su vida escolar.