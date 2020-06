Una particular celebración tendrá hoy la Escuela Maternal Municipal, por sus 36º aniversarios de servicio educativo gratuito a la comunidad del departamento Monteros. El establecimiento no contará con sus pequeños estudiantes y sus familias debido al aislamiento preventivo. Pero la fecha no pasa desapercibida, los festejos se viven desde cada hogar y en contacto de cada estudiante con sus docentes.

A lo largo de 36 años, generaciones de monterizos tuvieron su inserción en el sistema educativo y su proceso de socialización dentro de la escuela Maternal. Una institución que es orgullo de la comunidad, por ser la única en el sur de la provincia en sus características, contando con una educación gratuita de 4 años.

Los festejos hoy no serán con salidas y camaradería en la institución, pero el equipo de docentes, una vez más se adapta a las circunstancias en pandemia y propone a sus pequeños propuestas para realizar en casa.

La escuela Maternal fue una de las primeras en el departamento en reabrir su comedor durante el contexto de crisis que generó la situación de prevención en materia de salud. Su objetivo fue garantizar el complemento de alimentación a través de viandas, no solo para los niños y niñas, sino también para los otros integrantes de las familias. Prueba del fuerte vínculo de institución y comunidad.