A las 00 del miércoles 25 de Mayo, el Centro Judicial Monteros comenzó a funcionar, pero antes, una ciudad entera, con dirigentes, políticos, y vecinos, que soñó con un acceso a justicia más cerca, vio nacer a un hijo preciado, y que hoy camina a pasos agigantados con cerca de 70 mil causas tramitadas en quince años.

El Juez Delegado del Centro Judicial, charló con MONTERIZOS y explicó que “en 15 años de vida, el centro judicial, ya se completó en su plenitud en lo que es su ley de creación del CJM, todos los fueros que estaban previsto en aquella ley están funcionando, el fuero penal en su totalidad, juez de garantía, juez de menores, tres fiscales instrucción, un defensor de menores, un defensor oficial, un juzgado civil y comercial común, un juzgado de familias y sucesiones, un juzgado laboral y un juzgado de documentos y locaciones”.

Mencionó también que el Centro tiene toda la infraestructuras y asesoría de la actividad jurisdiccional, mesa de entrada civil y penal, oficiales de justicia, oficiales notificadores, la oficina de OVD, el cuerpo médico (ausentismos y pericias), el cuerpo médico forense que depende del MPF, dirección de Sistema, el área delegación administrativa de superintendencia.

A Velázquez se le infla el pecho cuando habla sobre la primera Cámara Gessel que funcionó en la provincia. “El Centro Judicial tuvo la primera Cámara de Tucumán, fue habilitada en el 2010, y fue un hecho categorico y trascendente, y a tan solo cinco años de haber arrancó. “Fue realizada con fondos propios y empleados de maestranzas calificados”.

“La proyección a futura, sería la frutilla del postre. En un año vamos estar inaugurando este edificio nuevo, un edificio inteligente con cinco pisos, primer edificio en altura de Monteros, el cual va a contemplar todo el desarrollo del código procesal penal (salas de audiencias, salas de juicios por juradas, y la posibilidad cámaras civil multifueros que abarcaría toda la primera instancia, con esto culminaríamos que todos los trámites judiciales, para los más de 180 mil habitantes de los cuatro departamentos, empiecen y terminen en este centro judicial. La próxima instancia a lo que se llevaría los tramites ya sería la Corte Suprema de Justicia, y no los Centros Judiciales de Capital y Concepción. Esa es la excpetativa que se tiene. Es una obra muy importante”, explicó.

El Magistrado también manifestó que; “estamos en situación de pandemia, donde el mundo se paralizo, donde no sabemos que es lo que va pasar mañana, los temores los miedos, la angustia. En estos días en el ámbito del fuero penal, hubo gente que no durmió literalmente, en la búsqueda de una persona que estaba desaparecida, y en una de las figuras más dura, con la pena que tiene el Código Penal, no hay delito que se pene de forma distinta o más grave que “la desaparición forzosa de personas, agravada seguida de muerte”, ese hecho se investiga en el marco de estas restricción que tiene todos los argentinos. A pesar de eso, todos nosotros tenemos un altísimo grado de compromiso por lo que se hace, creo que es un cumple distintos, antes todos los años nos juntábamos a compartir, o a veces no”.

Por último manifestó, “quiero rendir un homenaje y agradecimiento a todas las personas que impulsaron la creación de este centro judicial, a toda la comisión que algún momento soñó con este poder en Monteros, al autor de la ley de creación, de presupuesto, a los intendentes que pasaron, a los legisladores del departamento, que tanto pusieron su aporte para este centro.”Un especial homenaje a todos los conformamos este centro judicial, a lo que ya no están, a los que se adelantaron en este viaje, que ya no están con nosotros, y es un recuerdo con alegría, porque si hoy estuvieran testarían tan contento como nosotros”.